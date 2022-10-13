Стало известно о гибели на Украине еще четверых волгоградцев

13 октября 2022, 19:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полковник Канат Мукатов, майор Сергей Кожухарь, сержант Михаил Сенцов, рядовой Константин Бочарников погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 127 волгоградцев.

"Кавказский узел" писал, что Павел Молчанов стал 123-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Церемония передачи орденов Мужества родным погибших на Украине состоялась сегодня в музее-заповеднике "Сталинградская битва". Среди награжденных - рядовой Константин Бочарников, полковник Канат Мукатов, майор Сергей Кожухарь, сержант Михаил Сенцов, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале музея.

О гибели волгоградцев на Украине ранее сообщали СМИ. Канат Мукатов родился в поселке Эльтон. Учился в Ахтубинской кадетской школе-интернате, Новосибирском высшем военном командном училище и военной академии имени Фрунзе, сообщил 7 августа "Блокнот Волгоград".

Сергею Кожухарю было 38 лет, он похоронен в родном поселке Пятиморск в Калачевском районе, сообщила "КП - Волгоград" 15 июля.

Михаил Сенцов родился в Волгограде. Здесь же окончил мореходную школу ДОСААФ. Срочную службу проходил в Мурманской области, в спецназе. После решил связать свою жизнь с Вооруженными силами. Участвовал в боевых действиях на территории Сирии, сообщило 6 июня издание V1.

Сергей Кожухарь родился в селе Ильевка Калачевского района Волгоградской области. Окончил военную кафедру сельскохозяйственной академии, после чего решил связать свою жизнь с Вооруженными силами. Служил командиром минометной батареи, а в ноябре прошлого года стал заместителем начальника штаба самоходно-артиллерийского полка, говорится в сегодняшней публикации издания.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 127 волгоградцев. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.