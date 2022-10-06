Памятная доска Павла Молчанова на здании профтехучилища, где он учился. Фото: https://t.me/kotelnikovo_34/1290

06 октября 2022, 15:02

Ефрейтор из Волгоградской области погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Павел Молчанов погиб на Украине, сообщила администрация Котельниковского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 123 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Калугин стал 122-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ефрейтор Павел Молчанов погиб на Украине, на здании профтехучилища, в котором он учился, установлена мемориальная доска, сообщила сегодня администрация Котельниковского муниципального района в своем Telegram-канале.

Молчанову было 45 лет, он погиб 15 сентября. Посмертно он награжден орденом Мужества, следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению.

Молчанов стал как минимум 123-м уроженцем Волгоградской области, чью смерть официально подтвердили власти. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Жительница Волгоградской области потребовала вернуть мобилизованного сына", "Мобилизация волгоградцев продолжилась после отчета Бочарова об окончании первого этапа призыва", "Губернатор заявил об ошибочной мобилизации 379 волгоградцев".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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