Ефрейтор из Волгоградской области погиб на Украине

06 октября 2022, 15:02

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Павел Молчанов погиб на Украине, сообщила администрация Котельниковского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 123 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Калугин стал 122-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ефрейтор Павел Молчанов погиб на Украине, на здании профтехучилища, в котором он учился, установлена мемориальная доска, сообщила сегодня администрация Котельниковского муниципального района в своем Telegram-канале.

Молчанову было 45 лет, он погиб 15 сентября. Посмертно он награжден орденом Мужества, следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению.

Молчанов стал как минимум 123-м уроженцем Волгоградской области, чью смерть официально подтвердили власти. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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