Военный из Камышина погиб на Украине

02 октября 2022, 15:04

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Старший сержант Александр Калугин погиб на Украине, сообщила мэрия Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 122 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября мэрия Камышина сообщила, что на Украине погиб младший сержант Саргис Мартиросян. Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 121 уроженца Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

В военной операции на Украине погиб житель Камышина, старший сержант Александр Калугин, сообщила сегодня администрация города в своем Telegram-канале.

Публикация проиллюстрирована фотографией мужчины в форме с нашивкой "Вооруженные силы России". Таким образом, власти официально подтвердили гибель в военной операции на Украине не менее 122 уроженцев Волгоградской области.

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