Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине

28 сентября 2022, 14:37

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Младший сержант Саргис Мартиросян погиб на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 121 уроженца Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября власти Камышина сообщили, что десантник Ярослав Ковалев погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 120 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

В военной операции на Украине погиб житель Камышина, младший сержант Саргис Мартиросян, сообщила сегодня администрация города в своем Telegram-канале. Других подробностей о погибшем мэрия в своей публикации не привела.

Саргис Мартиросян служил по контракту в мотострелковых войсках, информирует сегодня "Высота 102".

Мартиросян стал как минимум 121-м уроженцем Волгоградской области, чью смерть на Украине официально подтвердили власти.

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