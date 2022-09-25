Десантник из Камышина погиб на Украине

25 сентября 2022, 10:12

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Уроженец Камышина Ярослав Ковалев погиб на Украине, сообщили власти города. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 120 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября на Украине погиб Алексей Нагин, его родным передана звезда Героя России, сообщила администрация Волгоградской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 119 уроженцев Волгоградской области.

Ярослав Ковалев служил в 56-й десантно-штурмовой бригаде ВДВ, он погиб 16 сентября, похороны пройдут сегодня, сообщили родственники погибшего. "Информацию о гибели военнослужащего официально подтвердили в военном комиссариате и муниципальных органах власти", - указало издание V1 24 сентября.

Ковалев стал как минимум 120-м уроженцем Волгоградской области, чью смерть официально подтвердили власти. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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