Погибший на Украине боец ЧВК "Вагнер" похоронен в Волгограде

24 сентября 2022, 23:15

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Алексей Нагин погиб на Украине, его родным передана звезда Героя России, сообщила сегодня администрация Волгоградской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 119 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Константин Тер-Мкртчян стал 118-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Алексей Нагин погиб на Украине 20 сентября. Церемония прощания с ним состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва". Церемонию посетил губернатор Андрей Бочаров, который выразил соболезнования и вручил родителям погибшего звезду Героя России, сообщила сегодня администрация Волгоградской области.

Алексей Нагин родился в хуторе Вертячий Городищенского района Волгоградской области. Он вырос в семье военнослужащих. После службы в армии выбрал делом своей жизни воинскую службу. Награжден тремя орденами Мужества. Указом Президента России Алексею Юрьевичу Нагину присвоено звание Героя Российской Федерации, говорится в сообщении на сайте администрации Волгоградской области.

В ходе церемонии прощания родным Алексея Нагина помимо звезды Героя России передали также звезду Героя ЛНР и платиновую звезду ЧВК "Вагнер", сообщило издание V1.

Нагин - кавалер трех орденов Мужества, боец частной военной компании "Вагнер". Ему был 41 год, проинформировал "Блокнот Волгоград". Издание также отметило, что глава региона впервые с начала военной операции посетил прощание с погибшим. Посеил прощание с Нагиным и бизнесмен Евгений Пригожин.

Нагин совместно с Евгением Пригожиным является одним из создателей фильма "Лучшие в аду", посвященного военной операции на Украине, следует из трейлера картины от телекомпании "Конкорд", размещенного на странице пресс-службы кинокомпании в соцсети "ВКонтакте". - Первый художественный рассказ о специальной военной операции России, о буднях бойцов "Вагнера", - отмечают "музыканты".



Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/u-nas-kontrakt-s-rodinoy-i-sovestyu-v-volgograde-p-1524381

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 119 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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