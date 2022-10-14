Вручение Орденов мужества родным погибших. Стоп-кадр видео МВД по Чечне https://vk.com/mvdchr_grozny_chechnya?w=wall-212450491_307

14 октября 2022, 03:28

Трое полицейских из Чечни погибли на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники спецоперации капитан полиции Рамзан Таймасханов, старший лейтенант полиции Желил Эрсембиев, прапорщик полиции Хусейн Садиков посмертно награждены орденами Мужества, сообщило МВД по Чечне. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 29 уроженцев Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября мэрия Грозного сообщила о гибели Валида Цамаева на Украине. Он стал 26-м уроженцем Чечни, гибель которого при спецоперации подтверждена официально.

За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга указом Президента России орденами Мужества посмертно награждены старший инженер-сапер специального полка полиции имени Ахмата Кадырова капитан полиции Рамзан Таймасханов, фельдшер спецполка старший лейтенант полиции Желил Эрсембиев и полицейский-снайпер спецполка прапорщик полиции Хусейн Садиков, сообщило 13 октября МВД по Чечне на своей странице в соцсети "ВКонтакте". 

Кроме того, посмертно орденами Мужества награждены замкомандира батальона спецполка подполковник полиции Заур Димаев, полицейский-водитель спецполка старший сержант полиции Айдамир Исаев и заместитель командира взвода полка патрульно-постовой службы полиции в Грозном капитан полиции Муслим Автаев, говорится в сообщении ведомства.

О гибели полицейских Заура Димаева, Айдамира Исаева, Муслима Автаева, а также Бувайсара Дениева МВД по Чечне сообщило в июле. Родным погибших на Украине вручены ордена Ахмата Кадырова, сообщило ведомство.

Награды вручили родственникам погибших, отмечается в сообщении.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 29 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Два уроженца Кабардино-Балкарии погибли на Украине", "Заявление Кадырова об отправке сыновей на Украину удивило юристов", "Власти Магарамкентского района сообщили о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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