04 октября 2022, 15:41

Два уроженца Кабардино-Балкарии погибли на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Беслан Лиев и Атмир Бахов погибли на Украине, сообщила администрация Урванского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 44 уроженцев Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Аскар Емкужев стал 42-м уроженцем Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Беслан Лиев и Атмир Бахов погибли на Украине, на школах, где они учились, установлены мемориальные доски, сообщила администрация Урванского района на своем сайте.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 44 уроженцев Кабардино-Балкарии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Власти Магарамкентского района сообщили о гибели военного на Украине", "Сестра врача из Кисловодска рассказала о его пленении на Украине", "Уроженец Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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