29 сентября 2022, 21:15

Власти Баксанского района сообщили о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Аскар Емкужев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Баксанского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 42 уроженцев Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что 26 августа глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о гибели на Украине Андемиркана Шетова и Эдуарда Кумыкова. В результате число погибших на Украине жителей Кабардино-Балкарии, о которых проинформировали власти, достигло 41.

В школе № 2 сельского поселения Верхний Куркужин Баксанского района сегодня открыта мемориальная доска выпускнику школы, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине Аскару Емкужеву, сообщила сегодня администрация Баксанского района в своем Telegram-канале.

Емкужев после окончания школы был призван в армию, после этого служил по контракту. Он погиб 10 апреля, посмертно награжден орденом Мужества, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 41 уроженца Кабардино-Балкарии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Уроженец Северной Осетии погиб на Украине", "Двое шахтинцев погибли на Украине", "Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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