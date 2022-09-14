Коков сообщил о гибели на Украине двух уроженцев Кабардино-Балкарии

14 сентября 2022, 15:28

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Андемиркан Шетов и Эдуард Кумыков погибли на Украине, сообщил сегодня глава Кабардино-Балкарии. С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели там как минимум 41 уроженца республики.

"Кавказский узел" писал, что 26 августа глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о гибели восьми уроженцев республики на Украине, в том числе Валерия Кокова. Мэрия Баксана ранее информировала о гибели Рамазана Каншоева, всего официально подтверждена гибель 39 уроженцев республики.

Мемориальные доски открыты в школе №1 Баксана четверым погибшим на Украине, сообщил сегодня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Андемиркан Шетов, Рамазан Каншоев и Эдуард Кумыков удостоены ордена Мужества, Валерий Коков – Медали за отвагу, сообщил сегодня глава республики в своем Telegram- канале.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 41 уроженца Кабардино-Балкарии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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