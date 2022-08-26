Восемь уроженцев Кабардино-Балкарии погибли на Украине

26 августа 2022, 19:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рядовые Тимур Васильев, Руслан Уначев, Амурбек Хажметов, ефрейтор Алексей Дерновой, сержант Азамат Шугушев, а также добровольцы Зариф Жанатаев, Валерий Коков и Михаил Бадулин погибли на Украине, сообщил сегодня Казбек Коков. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 39 уроженцев Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Казбек Коков 4 августа сообщил о гибели пяти уроженцев республики на Украине, таким образом, общее число погибших достигло 31.

Рядовые Тимур Васильев, Руслан Уначев, Амурбек Хажметов, ефрейтор Алексей Дерновой, сержант Азамат Шугушев погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества. Медалями "За отвагу" награждены (посмертно) добровольцы Зариф Жанатаев, Валерий Коков, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" - погибший доброволец Михаил Бадулин, сообщил сегодня глава Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 39 уроженцев Кабардино-Балкарии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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