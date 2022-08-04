Пять жителей Кабардино-Балкарии погибли на Украине

04 августа 2022, 15:58

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Ефрейтор Ахмед Абаев, сержанты Азамат Гороев и Темиркан Гошоков, рядовой Руслан Мурзаев и лейтенант Адам Хатохов погибли на Украине, сообщил сегодня Казбек Коков. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине 31 уроженца Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что росгвардеец Максим Анисимов стал 26-м уроженцем Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ефрейтор Ахмед Абаев, сержанты Азамат Гороев и Темиркан Гошоков, рядовой Руслан Мурзаев и лейтенант Адам Хатохов погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщил сегодня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале. Друнме подробности о погибших в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 31 уроженца Кабардино-Балкарии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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