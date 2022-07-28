Дагестанцы составили треть подтвержденных потерь ЮФО и СКФО на Украине

28 июля 2022, 21:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там по меньшей мере 552 бойцов из южных регионов России, в том числе 378 уроженцев Северного Кавказа и 174 жителей Южного федерального округа. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане, власти сообщили о гибели как минимум 188 уроженцев республики.

Как писал "Кавказский узел", первым из представителей властей сообщил о гибели на Украине военного - офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова - глава Дагестана Сергей Меликов, это произошло 26 февраля. Минобороны России впервые признало потери на Украине лишь на следующий день, не уточнив числа погибших. 2 марта ведомство сообщило, что в военной операции погибли 498 российских бойцов, еще 1597 получили ранения. 25 марта министерство заявило о гибели 1351 человека и ранении еще 3825. С 25 марта Минобороны не озвучивало данных о числе погибших, но о гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов. К 1 июля число погибших на Украине, о которых информировали представители властей регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, достигло 450, а к 15 июля это число выросло до 504.

С начала военной операции власти регионов и муниципалитетов СКФО и ЮФО сообщили о гибели на Украине по меньшей мере 552 земляков. В том числе официально подтверждена гибель на Украине не менее 378 жителей Северо-Кавказского федерального округа, из них 188 уроженцев Дагестана, что составляет 34% от общего числа погибших на Украине, о гибели которых сообщали представители властей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Власти разных уровней также информировали о гибели 80 уроженцев Северной Осетии, 44 бойцов из Ставропольского края, 26 уроженцев Кабардино-Балкарии, 22 жителей Чечни, 13 уроженцев Ингушетии и пяти жителей Карачаево-Черкесии.

Власти регионов и муниципалитетов Южного федерального округа с начала военной операции сообщили о гибели не менее 174 человек. Так, представители властей в Волгоградской области подтвердили гибель 67 уроженцев региона, в Краснодарском крае - 37, в Ростовской области - 30. Кроме того, официально подтверждена гибель в спецоперации 28 уроженцев Астраханской области, семи уроженцев Калмыкии и пяти бойцов из Адыгеи.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов.

Отметим, к 20 мая в военной операции на Украине погибло больше силовиков с Северного Кавказа, чем за последние восемь лет вооруженного конфликта. В материале "На Украине убито больше силовиков с Кавказа, чем за восемь лет террора" "Кавказский узел" представил также круговую диаграмму, наглядно показывающую, как менялась ситуация в каждом регионе СКФО за восемь лет, и интерактивные инфографики, которые позволяют сравнить динамику в разных регионах Северного Кавказа с 2011 по 2022 год.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников - из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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