Росгвардеец из Прохладного погиб на Украине

26 июля 2022, 18:21

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Сержант Максим Анисимов погиб на Украине, сообщила администрация города Прохладный. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 26 уроженцев Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что 8 июля администрация Прохладного сообщила о гибели трех горожан на Украине, число погибших уроженцев республики в ходе военной операции, о которых сообщили власти, достигло 25.

Сержант войск Национальной гвардии Российской Федерации Максим Анисимов погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила поздно вечером 25 июля администрация "городского округа Прохладный" в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 26 уроженцев Кабардино-Балкарии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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