Власти Грозного сообщили о гибели земляка на Украине

05 октября 2022, 17:53

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Валид Цамаев погиб на Украине, сообщила мэрия Грозного. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 26 уроженцев Чечни.

"Кавказский узел" писал, что рядовой Зелимхан Джамалуев стал 25-м уроженцем Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В Грозном открыт детский сад имени Валида Цамаева, который погиб на Украине, посмертно Цамаев награжден орденом Мужества, сообщила мэрия Грозного на своем сайте 3 октября.

Цамаев был капитаном полиции, уточнило издание "Грозный-информ" 3 октября.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 26 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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