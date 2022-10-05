Памятная табличка Валиду Цамаеву на стене школы. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/news/culture/144214/

05 октября 2022, 17:53

Власти Грозного сообщили о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Валид Цамаев погиб на Украине, сообщила мэрия Грозного. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 26 уроженцев Чечни.

"Кавказский узел" писал, что рядовой Зелимхан Джамалуев стал 25-м уроженцем Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В Грозном открыт детский сад имени Валида Цамаева, который погиб на Украине, посмертно Цамаев награжден орденом Мужества, сообщила мэрия Грозного на своем сайте 3 октября.

Цамаев был капитаном полиции, уточнило издание "Грозный-информ" 3 октября.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 26 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Заявление Кадырова об отправке сыновей на Украину удивило юристов", "Два уроженца Кабардино-Балкарии погибли на Украине", "Власти Магарамкентского района сообщили о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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