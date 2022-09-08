Росгвардеец из Чечни погиб на Украине

08 сентября 2022, 17:24

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Рядовой Зелимхан Джамалуев погиб на Украине, сообщило сегодня управление Росгвардии по СКФО. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 25 уроженцев Чечни.

"Кавказский узел" писал, что майор полиции Турко Абдулхаликов стал 24-м уроженцем Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В станице Старо-Щедринской Шелковского района Чечни открыта мемориальная доска в память о погибшем на Украине росгвардейце Зелимхане Джамалуеве, сообщило сегодня управление Росгвардии по СКФО.

Указом президента России рядовой Зелимхан Джамалуев награжден орденом Мужества (посмертно), указано в сообщении в Telegram-канале управления.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 25 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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