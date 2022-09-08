08 сентября 2022, 17:24

Росгвардеец из Чечни погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рядовой Зелимхан Джамалуев погиб на Украине, сообщило сегодня управление Росгвардии по СКФО. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 25 уроженцев Чечни.

"Кавказский узел" писал, что майор полиции Турко Абдулхаликов стал 24-м уроженцем Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В станице Старо-Щедринской Шелковского района Чечни открыта мемориальная доска в память о погибшем на Украине росгвардейце Зелимхане Джамалуеве, сообщило сегодня управление Росгвардии по СКФО.

Указом президента России рядовой Зелимхан Джамалуев награжден орденом Мужества (посмертно), указано в сообщении в Telegram-канале управления.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 25 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Даудов назвал численность добровольцев из Чечни на Украине", "Кадыров объявил об отправке на Украину бойцов еще двух подразделений", "Похоронен погибший на Украине ефрейтор из Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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