Четыре полицейских из Чечни погибли на Украине

27 июля 2022, 13:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший прапорщик полиции Бувайсар Дениев, подполковник полиции Заур Димаев, старший сержант полиции Айдамир Исаев, капитан полиции Муслим Автаев погибли на Украине, сообщило управление МВД по Чечне. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 22 уроженцев Чечни.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции глава Чечни лишь 1 марта сообщил о гибели двух уроженцев республики – Абдулбека Тарамова и Тамирлана Исаева. Имена еще семи погибших опубликовало 7 апреля государственное информагентство "Чечня сегодня". 2 июня Росгвардия сообщила о гибели на Украине Адама Бисултанова. 22 июня Кадыров отчитался, что родным восьми погибших на Украине чеченских полицейских переданы ордена Мужества. Ряд пользователей Telegram призвали главу Чечни опубликовать информацию о гибели добровольцев, а также озвучить данные о числе погибших в спецоперации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны, и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны. 18 мая он объявил, что около 3000 чеченских бойцов отправлено на Украину с начала военной спецоперации. 25 июля он отчитался об отправке на Украину очередной группы добровольцев.

Родным погибших на Украине полицейских вручены ордена Ахмата Кадырова, сообщило управление МВД по Чечне. Посмертно награждены старший прапорщик полиции Бувайсар Дениев, подполковник полиции Заур Димаев, старший сержант полиции Айдамир Исаев, капитан полиции Муслим Автаев, говорится в сообщении на странице ведомства от 26 июля.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 22 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Напомним, 13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни попросили помочь им выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину", – заявил "Вайфонд".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев ранее сообщил, что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. В случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с серьёзными трудностями, отметил он.

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