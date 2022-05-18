Кадыров объявил о трех тысячах чеченских бойцов на Украине

18 мая 2022, 16:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Около 3000 чеченских бойцов отправлены на Украину с начала военной спецоперации, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны, и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Об отправке очередного отряда из 600 добровольцев он сообщил, в частности, 14 мая. Некоторые пользователи Telegram поинтересовались в комментариях к его публикации о том, сколько всего добровольцев отправлено, а также призвали озвучить данные о числе погибших в спецоперации.

После начала военной операции глава Чечни лишь 1 марта сообщил о гибели двух уроженцев республики - Абдулбека Тарамова и Тамирлана Исаева. Имена еще семи погибших опубликовало 7 апреля государственное информагентство "Чечня сегодня". Дефицит информации о жителях южных регионов России, погибших в спецоперации, связан с тем, что истинные масштабы потерь невозможно оценить до окончания спецоперации, пояснили в апреле опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Еще 200 добровольцев отправились из Чечни на Украину для участия в спецоперации, заявил Рамзан Кадыров. "Сегодня 200 человек отправили добровольцев, из них большинство - русские", - цитирует главу Чечни РИА Новости.

Общее число отправленных на Украину чеченских бойцов Рамзан Кадыров озвучил сегодня, выступая на просветительском форуме «Новые горизонты». "Наших ребят там [на Украине] около трех тысяч", - приводятся его слова в публикации в Telegram-канале ЧГТРК "Грозный". Информация о числе погибших на Украине уроженцев Чечни в публикациях не приведена.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. По данным на 16.15 мск 18 мая, официально числятся погибшими по меньшей мере 224 уроженца СКФО, в том числе девять уроженцев Чечни, и 90 уроженцев ЮФО.

Напомним, 13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни попросили помочь им выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину", – заявил "Вайфонд".

Контракт, подписанный по принуждению, не имеет юридической основы, рассказала ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Военный, заключивший контракт, может расторгнуть его, написав рапорт об отказе от участия в боевых действиях за пределами страны, так как не объявлены ни военное положение, ни мобилизация, подтвердил ведущий юрист ресурса "Антипризыв.ру" Артем Мугунянц.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев ранее сообщил, что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. В случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с серьёзными трудностями, отметил он.

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