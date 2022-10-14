14 октября 2022, 16:25

Ростовчанин умер после ранения на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сержант Иван Четвертков скончался в госпитале после ранения, полученного на Украине, сообщила администрация Ремонтненского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 49 ростовчан.

"Кавказский узел" писал, что гвардии ефрейтор Максим Еременко стал 48-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сержант Иван Четвертков получил осколочные ранения 7 сентября на Украине. 29 сентября он скончался в Московском госпитале им. Бурденко, сообщила администрация Ремонтненского района.

Иван Четвертков родился и вырос в селе Большом Ремонтном. Учился в Большеремонтненской школе, после девятого класса он поступил в Ростовской автотранспортный колледж. После окончания колледжа Иван Четвертков был призван на срочную службу. Служил в Хабаровске, затем поступил на военную службу по контракту. Ивану Четверткову посмертно присвоен орден Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации от 7 октября.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 49 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мэрия Камышина сообщила о гибели земляка на Украине", "Трое полицейских из Чечни погибли на Украине", "Стало известно о гибели на Украине еще четверых волгоградцев".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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