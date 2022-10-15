Нальчане призвали чиновников отремонтировать дорогу к больнице

15 октября 2022, 12:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Машины скорой помощи в Нальчике вынуждены доставлять пациентов в больницу по единственной дороге, которая сильно разбита, пожаловалась местная жительница в соцсети. Эта дорога ведет в кардиологию, перинатальный центр и детскую больницу, а разбита она из-за постоянной езды большегрузов, пояснили другие горожане.

12 октября в Instagram-паблике* 07.news был опубликован ролик, на кадрах которого жительница Нальчика пожаловалась на состояние дороги, которая ведет к местной больнице. "Я хотела бы обратить внимание на улицу Шогенова. Это дорога, которая ведет в больницу. Тут постоянно ездит скорая помощь. И тут вся дорога разбита, как тут может ездить скорая помощь? Я десять лет здесь работаю и сколько я помню, эта дорога вот такая", – сказала нальчанка.

Съемка видео идет из салона машины, которая стоит на перекрестке во время красного сигнала светофора. Перед машиной видны ухабы на дороге. Автомобили по разбитому асфальту перемещаются медленно, водители их ведут осторожно.

На 11.15 мск 15 октября этот ролик в Instagram-паблике* 07.news, на который подписаны около 216 тысяч пользователей, набрал 586 отметок "нравится" и 60 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала местные власти.

"Хорошо, что подняли этот вопрос. Пару месяцев назад моего папу по этой дороге везли в кардиологию без сознания. Бедный! Его так трясло, на этой скорой помощи, хотя в скорую заносили, говоря, что нельзя трясти и шевелить. Это ужас, а не дорога", – заявила anzhela_sh77.

"Самое интересное, что это единственная дорога в кардиологию, перинатальный центр, детскую больницу и прочие медучреждения. Здесь не просто хорошая должна быть дорога, а идеальная. Роженицы, сердечники… надеюсь, этот вопрос решится в ближайшее время", – написал пользователь mirdverei.07.

"Именно вот эту дорогу давно бы надо сделать. Хорошо, что подняли вопрос. Ибо в эту сторону и детская больница, и перинатальный центр, и жилые дома. И пока едешь можно всю машину отбить", – высказал схожее мнение пользователь j.mahiev.

"У нас по Шогенова и Налоева дороги хуже, чем во время войны. Главное новостройки строят. А больные подождут, пока застроят новый микрорайон", – сыронизировал пользователь sh.janna8.

"Ещё хотелось бы добавить к этой ужасной дороге ещё и канализацию, которую прорывает чуть ли не каждый день и запах невозможный. И мы должны каждый раз то ли на машине, то ли пешком преодолевать эту всю грязь на Шогенова", – пожаловался пользователь oksi5__.

"Не только этот отрезок Шогеновой, но и вся эта улица в ужасном состоянии. Думаю, причина всему тяжелая строительная техника, которая там часто ездит", – предположил пользователь kopchenka_kbr.

"Там идёт строительство нового микрорайона, большегрузы добивают дорогу, а новое полотно класть нет смысла, пока идёт строительство", – пояснил пользователь zaurik1276.

"Кавказский узел" также писал, что 11 октября нальчане потребовали обустроить дорогу к гимназии. По их словам ученики местной гимназии вынуждены добираться до нее по грязной и неосвещенной дороге. Родители школьников потребовали сделать дорогу до школы удобной и безопасной для детей.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.