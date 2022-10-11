Нальчане потребовали обустроить дорогу к гимназии

11 октября 2022, 21:18

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Ученики гимназии в Нальчике вынуждены добираться до нее по грязной и неосвещенной дороге, заявили жители микрорайона. Родители школьников потребовали сделать дорогу до школы удобной и безопасной для детей.

Фото и видео дороги, по которой учащиеся добираются до гимназии в Нальчике, опубликованы в паблике goloskbr в соцсети Instagram*, насчитывающем 153 тысячи подписчиков.

На одном из видео показан подросток, который идет по грязной и разбитой грунтовой дороге рядом со школьным забором. На дороге видны колеи от колес автомобилей, идущие вдали люди перешагивают через лужи и грязь.

"Никто не слышит, ничего не делают! По такой дороге в Нальчике дети ходят в гимназию [...] Все калитки и двери закрыли, дети обходят всю стройку и вдоль стройки идут по грязи к единственной открытой калитке, что б попасть в школу! Руководство ссылается на то, что у них есть разрешение на один вход. Да мы не против, но по этой грязи?! Через стройку? Нет освещения, нет дороги, асфальта. Дети с (улицы) Тарчокова выходят за 30 минут до уроков, что б обойти всю эту стройку", - говорится в аннотации к видео.

По данным на 20.50 мск видео, опубликованное 8 октября, набрало 486 отметок "нравится" и 63 комментария.

Большинство пользователей возмутились, что руководство школы, оставив один вход, не побеспокоилось о том, по какой дороге будут добираться на занятия дети.

"Директор школы закрыл вход со стороны (улицы) Тарчокова, якобы в целях безопасности. Но обходной путь вообще не предусмотрен! На видео еще цветочки, самая жесть там во время дождей. А впереди вся осень и наша слякотная зима! Откройте вход и дайте людям нормально передвигаться!", - написала svet27_.

"Ребёнок приходит со школы по колено в грязи! Откройте эти калитки!", - поддержала ее katrin22452.

"Закрыли входы, так будьте любезны сделать нормальную дорогу!" - призвала rinabarbus07.

"Раз уж это это единственная тропа, по которой можно пойти в школу то можно было гравий насыпать", - предложил albert.tsirkhov.

Авторы комментариев также отметили, что дорога не освещается, и в темное время суток ходить по ней опасно.

"Я там как-то шла часов в 8 (20.00 мск). Ни фонаря, вокруг собаки лают, грязище, ощущение, что за каждым деревом маньяк какой-нибудь поджидает. Чуть от страха не умерла", - прокомментировала photo_olga.voskresenskaya.

Пользователи также пожаловались на поборы в школе и заметили, что часть этих денег могла бы пойти на освещение и обустройство дороги.

"Каждый год в обязательном порядке сдаём и школьный фонд и классный фонд. Пусть откроют калитки или на эти деньги делают освещение и дорогу", - предложила ggg__dtd.

"Директор с каждого ученика требует фонд школы, на ремонт, на все, что можно! А элементарно подход к школе для всех учеников пятого микрорайона не могут сделать", - поддержала ее svet27_.

"Кавказский узел" также писал, что жители республики, комментируя памятку Госдумы о недопустимости сбора денег на нужды школ, заявили, что проблема поборов в школах Кабардино-Балкарии актуальна. Их инициируют как учителя, так и сами родители, заявили участники дискуссии.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.