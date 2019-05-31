Ингушский чиновник заподозрен в подлоге при вводе в эксплуатацию сельской школы

31 мая 2019, 08:38

Школа в сельском поселении Сагопши Малгобекского района была введена в эксплуатацию незаконно, а допустивший это чиновник хотел угодить своему руководству, считают следователи.

По данным следствия, в августе 2018 года сотрудник администрации Малгобека в отсутствие законных оснований и соответствующих документов подготовил и подписал от имени начальника отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 704 места в сельском поселении Сагопши. При этом чиновник руководствовался желанием угодить начальству и создать видимость успешной реализации федеральной целевой программы, полагает следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также госслужащим или муниципальным служащим, в официальные документы заведомо ложных сведений, из корыстной или иной личной заинтересованности). "Допрошены сотрудники МО "Городской округ г. Малгобек", свидетели, изъяты необходимые банковские и хозяйственные документы, назначены судебные экспертизы", - говорится в сообщении, опубликованном 30 мая на сайте ведомства.

Часть 1 ст. 292 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле в служебном подлоге был заподозрен бывший замглавы администрации Насыр-Кортского округа Назрани. По данным следствия, он подготовил и заверил печатью администрации выписки из похозяйственных книг, в которые внес ложные сведения о наличии у четырех жителей республики земельных участков на праве бессрочного пользования.