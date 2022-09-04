Жители Кабардино-Балкарии назвали актуальной проблему поборов в школах

04 сентября 2022, 17:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проблема поборов в школах Кабардино-Балкарии актуальна, указали жители республики, комментируя памятку Госдумы о недопустимости сбора денег на нужды школ. Поборы в школах инициируют как учителя, так и сами родители, заявили участники дискуссии.

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии уже сообщали о практике поборов в школах. Так, в январе 2020 года они рассказали, что в школе Баксана принуждают учеников начальных классов сдавать деньги на кинотеатр.

Согласно статье 28 Федерального Закона "Об образовании", материально-технические условия для образовательной деятельности школ обеспечиваются из бюджета, то есть все сборы на ремонт, учебники и подобные нужды незаконны, сообщил в феврале 2020 году "Кавказскому узлу" юрист Мухадин Карданов, посоветовав записывать такие требования на диктофон и обращаться в прокуратуру. "Единственные средства, которые может принимать школа или детсад от родителей - это добровольные пожертвования, к уплате которых никто не имеет права принуждать", - пояснил Карданов.

Памятка Госдумы о недопустимости поборов в школах опубликована сегодня в Instagram*-паблике "Голос КБР", на который подписаны 153 тысячи пользователей.

"Памятка для родителей школьников! Опубликовала наша Государственная Дума перед 1 сентября. Перед новым учебным годом рассказывает, нужно ли сдавать деньги на ремонт, охраны и другие нужды школы и куда жаловаться в случае, если закон в этой сфере нарушают", - говорится в публикации.

В Telegram-канале Госдумы эта памятка опубликована 23 августа. Руководство школ и учителя не вправе даже просить у родителей финансовой поддержки на содержание школ и обеспечение образовательного процесса, в том числе на ремонт, покупку мебели или охрану, это обязанность муниципалитетов и органов госвласти. Учебники, методические пособия и спортинвентарь ученикам должны предоставлять школы. Жаловаться на поборы следует руководству или учредителю школы, а далее в прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Минпросвещения или депутатам любого уровня. Платными могут быть только услуги, выходящие за пределы федеральных образовательных стандартов, которые предоставляются по выбору учеников или родителей, например, дополнительные занятия или углубленное изучение дисциплин, говорится в памятке.

К 17.00 мск публикация набрала 706 отметок "нравится", под ней размещено 158 комментариев. Авторы многих из них подтвердили, что проблема поборов в школах Кабардино-Балкарии актуальна и в наступившем учебном году.

"Мы не успели пойти в школу, уже требуют деньги в фонд класса, у них нет ни мела, ни тряпки", - написала, в частности, madonna_permanent_nalchik, добавив, что речь идет о школе в Нальчике. "Везде собирают, в родительское собрание нужно идти с кошельком", - посетовал lorkmiki.

"Баксан […] первоклассники сдают на ремонт по 5 т[ысяч], хотя они ещё и день там не учились", - пожаловался пользователь sikabardei. "В Баксане […] уже собирают деньги", - написал и zzccff123.

В октябре 2017 года родители воспитанников детского сада при одной из школ Баксана обратились с жалобой на директора школы в управление СКР. Они заявили, что директор регулярно собирает деньги на ремонт и содержание образовательного учреждения, не отчитываясь за расходы.

"Даже на школьный журнал и мел с классного фонда покупаем", - поделился khks3665. "Как собирали, так и будут собирать. Нам дали расписаться, что мы добровольно сами сдаём, и сразу же после подписи - сдавайте на линолеум", - написала mytsykolga.

Часть пользователей обвинили в практике поборов руководство школ. "Вы это нашим школам расскажите и их директорам, а то они, наверное, не в курсе", - заочно обратилась к авторам памятки Госдумы ksenia_panova0725. "Просто приучили людей к этим поборам, и всем кажется, что так и нужно. Ни одной копейки не надо давать. Есть много рычагов, как их поставить на место", - написал ibrdyshekov.

"Если то, что государство выделяет с бюджета, не доходит до школы и садика, все прям так и будут отправлять детей в кабинеты с продувающими окнами и потрепанным линолеумом. Сначала нормально пусть службы следят за целевым использованием средств", - предложила shurdumzaira.

Другие пользователи усмотрели вину родителей в практике поборов. "Виноваты тут только родители, которые сами предлагают и тащат деньги без конца", - высказал мнение meri7434. "Осмелюсь возразить, за 9 лет в школе ничего никому не таскал, а вот поборы есть уже с первых дней, было сообщение, что нужно сдать и в фонд школы и в фонд класса", - ответил на это zuma_22223.

"Ещё мешают «крутые» родители бездарных детей. Они инициируют сборы, без участия директора, например, или классного руководителя, а взамен к их детям относятся снисходительно", - указала inna_walker_headpieces. "Более обеспеченные родители предлагают сборы на ненужную фигню, а менее обеспеченным приходится скидываться. Так почему вам (богачи-родители) не водить своих отпрысков в частные школы? Не напрягать "малоимущих" родителей бесконечными поборами!" – возмутилась masya390.

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