Жители Баксана пожаловались на поборы в детском саду и школе

04 февраля 2020, 04:08

Пользователи Instagram пожаловались на то, что в детском саду села Дыгулыбгей собирают деньги и заставляют покупать хозтовары, а в школе Баксана принуждают учеников начальных классов сдавать деньги на кинотеатр.

В сообществе "Голос КБР" в соцсети Instagram 30 января было опубликовано анонимное сообщение с жалобами на поборы в детском саду Дыгулыбгея. Автор публикации утверждает, что "ежемесячно собирают с родителей по 200 рублей на нужды садика". Кроме того сообщается, что "каждые полгода в прямом смысле этого слова заставляют покупать хозтовары по несколько штук". По данным на 04.08 мск сегодня, 4 февраля публикация набрала 110 отметок "Нравится" и 47 комментариев.

На сообщение о поборах в детском саду отреагировала администрация Баксана, которая под ником baksan_official предложила авторам сообщений обратиться к ним, так как "анонимное письмо не имеет никакой силы, более того, зачастую такие сообщения являются ложной информацией".

По поводу необходимости приносить в детский сад хозтовары и сдавать деньги пользователи высказали различные мнения. Некоторые не видят в этом ничего необычного. "А что там такого, что Вы носите хозтовары?! Все мы носим... А если бы Ваши дети сидели целыми днями дома, Вы тратили бы меньше?!" - задается вопросом di_k1204.

"Из-за 200 р. не нужно никуда обращаться, побойтесь Бога", - считает prox717.

"Проблема не в этом. Проблема в том, куда идут деньги по 200 р. в месяц. За десять месяцев. Если на них сад не покупает хозтовары", - пишет li.li_3446.

Некоторые пользователи отметили, что не сталкивались в требованием сдавать деньги. "Мои дети посещают данный садик и никогда не сталкивались с тем, что пишется в данной публикации!" - написала irenanagoevabakae.

"Мои дети вот уже третий год ходят в этот садик и, как вы говорите, никакого "бардака" и близко там нет", - отметил kbrazamat.

Многие пользователи подтвердили, что деньги действительно собираются. "Что вы голову морочите. Имейте совесть. Как не заставляют? Еще как заставляют", - написал valeraberhamov81.

"А мы сдаем 500 р. в месяц, хознужды 300 р. и канцтовары 200 р. Плюс подготовка к школе тоже платная", - отметил blog_domohozyajki.

"Тут совет один - просто не носить и не сдавать! Жаловаться кому-либо бесполезно, так как они это все закручивают через "родительский комитет" и, конечно же, говорят, что это все добровольно!" - отметил papa_zollo.

Еще одно сообщение, на этот раз от родителей учащихся начальных классов одной из школ Баксана, также было опубликовано 30 января в паблике "Голос КБР" в соцсети Instagram. Авторы сообщения утверждают, что их "заставляют сдавать по 200 рублей два раза в месяц на кинотеатр".

"Более того, наших детей водят в этот кинотеатр пешком через весь Баксан, да еще и отрывают от занятий», - утверждают авторы, добавляя, что "дети смотрят взрослые фильмы". При этом, по словам родителей, на недовольство руководство учебного заведения "ссылается на распоряжение главы администрации Баксана". По данным на 04.08 мск сегодня, 4 февраля публикация набрала 158 отметок "Нравится" и 40 комментариев.

Принуждение ходить в кинотеатр вызвало удивление у пользователей. "Почему до сих пор не обратились в соответствующие органы? Это же ваши дети!" - удивляется elennagoeva.

"Кто-то крышует кинотеатры?" - задается вопросом 888_maryasha_888.

"Все от директора зависит. Дал директор негласное распоряжение, и педагоги выполняют. А что им остается? Увольняться "по собственному желанию"? - интересуется alk27.04.63.

Администрация Баксана отреагировала и на публикацию о принуждении детей к походам в кинотеатр, предложив обратиться к властям, и "если это правда (а то бывает, что специально пишут подобные вещи для своих целей)", обещали принять меры.

Комментарий администрации пользователи встретили насмешливо. "А то вы не знаете, что это правда? Смешно", - написала _elmira88_.

"А что неправда? Прекрасно знаете, что работников школ заставляют водить детей в кино. А мы, родители, чтоб не подводить наших учителей, сдаём деньги. И каждый работник школы и дошкольного отделения каждый месяц сдает деньги на концерты и театры. Да насмотрелись они театра", - написала _ledi_lana_.

В пресс-службе администрации города Баксана корреспонденту "Кавказского узла" 3 февраля пообещали разобраться в ситуации и дать официальный ответ.

Согласно статье 28 Федерального Закона "Об образовании", материально-технические условия для образовательной деятельности школ учебных заведений обеспечиваются из бюджета, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Мухадин Карданов.

Он также сослался на статью 43 Конституции РФ, которая гарантирует гражданам России бесплатное дошкольное, а также основное общее и среднее профессиональное образование. «То есть все сборы на ремонт, учебники и тому подобные нужды незаконны», - подчеркнул Карданов.

В случае, если в учебном заведении практикуются поборы, юрист рекомендовал записывать разговоры на диктофон и обращаться в прокуратуру. "Единственные средства, которые может принимать школа или детсад от родителей - это добровольные пожертвования, к уплате которых никто не имеет права принуждать", - пояснил Карданов.