Нальчане раскритиковали чиновников за дорожно-ремонтный ажиотаж

14 февраля 2022, 07:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Нальчике одновременно идет ремонт нескольких улиц, что привело к изменению маршрута общественного транспорта, в воздухе возник смог из пыли, а тяжелая техника создает заторы на дорогах, указали местные жители в Instagram. Ажиотаж с ремонтом связан с желанием частников получить большие объемы муниципальных заказов, предположили они.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 февраля жители Нальчика пожаловались на заторы на дорогах из-за одновременного проведения ремонта на разных улицах в городе. Местные власти пояснили, что ремонтом занимаются разные подрядчики.

О начале ремонта на проспекте Ленина в Нальчике информировал 10 февраля Instagram-паблик Nalchiknews. "Будут выполнены работы по ремонту проезжей части, тротуаров, устройству велосипедной дорожки от улицы Центральной до улицы Балкарской по правой стороне, замене опор освещения с переносом всех воздушных сетей в подземную канализацию, а также ремонту существующих светофорных объектов и установке светофора у "Дома печати" с кнопкой вызова и транспортного светофора на пересечении проспекта Ленина с улицы Тлостанова", – сказано в публикации.

Ремонт проводится рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики, уточнено в сообщении.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", протяженность проспекта Ленина составляет семь километров, проспект Шогенцукова расположен также в центре Нальчика параллельно проспекту Ленина.

К 07.05 мск 14 февраля эта запись на странице Instagram-паблика Nalchiknews, на который подписаны около 132 тысяч пользователей, набрала 589 отметок "нравится" и 170 комментариев. Большая часть их авторов пожаловалась на пробки из-за ремонта улиц в Нальчике.

"Очень интересно, а к школе подлетать будем? Когда начнёте дорожные работы? А маршрутки как будут ездить?" – спросила asya_bzabzeva.

"Весь город перерыли. Ничего не доделано, новые улицы начинаете ремонтировать. Хоть одну раскопанную доведите до ума", – отметил пользователь suyzi_morgan.

"Весь город перерыли, а асфальтированию не торопятся", – написала shorova519.

"Давайте вообще Нальчик на ремонт закроем, чего уж там. Шогенцукова не закончили, а Кулиева и Ленина уже начали. Что не так с этими улицами, очередная смена бордюров?" – спросил baxi2761.

"Шогенцукова сколько месяцев уже в разбитом состоянии, сейчас туда же стремится улица Кабардинская. Доведите до логического завершения эти работы, потом беритесь уже за другие улицы. Ну не осиливаете же, лишь бы заполучить контракты, тендеры и сидеть, деньги считать", – считает _rfb_07.

"Существующие дороги надо расширять в центре города, пока не встали в пробках окончательно... Нужно на опережение работать, и открыть уже переезд на Ашурова-Суворова", – написал zufar.uyanaev.

Другая часть комментаторов отреагировала одобрительно на новость о ремонте. "Давно пора привести в порядок на проспекте Ленина. Это лицо Нальчика, да и все проспекты тоже", – подчеркнул пользователь kbs__4.

"Да радуйтесь, если что-то делают. Это большой адский труд в холод работать физически. Спасибо рабочим! Я думаю, в конце будет комфортно и красиво", – написал пользователь emercom_75.

Запись о том, что в Нальчике начался ремонт проспекта Ленина, была также размещена на странице Instagram-паблика patriot_kbr, на который подписаны около 369 тысяч пользователей. К 10.05 мск 14 февраля эта публикация набрала 1568 отметок "нравится" и 147 комментариев.

"Я конечно за благоустройство города, но как должны будут передвигаться по городу люди сейчас? Может дорожники клад ищут, а мы не знаем? Просто такое впечатление, что прям поклялись весь город перерыть! Может надо закончить начатое, а потом браться за новое? Я не водитель и чаще нахожусь дома, но когда выезжаю по делам, просто цензурных слов нет описать происходящее в городе. Люди мучаются, испытывают большие неудобства. Маршрутные такси ездят не по своему маршруту", – написал пользователь mokaeva_babalu_.

"Закончили бы улицу Шогенцукова, для начала", – подчеркнула nadeshda_25. "Пожалуйста, закончите сначала ремонт Шогенцукова! А то и Шогенцукова, и Ленина будут перерыты. Кошмар просто, как ездить?" – высказала схожее мнение ulia_b_07.

"Зачем трогать и без того нормальные дороги? Лучше бы Тарчокова от Галереи до Головко починили, а то надоело на одном боку ездить по этому отрезку", – пожаловался пользователь deza_konecki.

"Добрый вечер. Хотелось бы обратить ваше внимание на улицу Тарчокова, 5 микрорайон. В районе ведутся масштабные стройки, и весь район утопает в грязи. Все грузовые машины, которые выезжают с объектов на своих колёсах несут на проезжую часть грязь. Когда эта грязь высыхает, весь день у нас стоит смог из пыли, дышать невозможно. Проезжую часть уже невозможно очистить, комья глины с камнями по всей проезжей части. Колеса машинам не моют. Утром это ещё всё замерзает, а днём ходить невозможно. Вся дорога в 7 микрорайон утопает в грязи. Перейти дорогу практически невозможно, на знак никто не хочет обращать внимание. Грузовые машины со строек вообще не пропускают пешеходов", – возмутилась mishchenkoelina.