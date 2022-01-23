Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за нерасторопность в очистке дороги в Нальчике

23 января 2022, 17:46

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Дорога на улице Профсоюзной в Нальчике расчищена от мешавшей проезду наледи после обращения местных жителей, отчиталась администрация микрорайона Вольный аул. Проезжую часть следовало расчистить, не дожидаясь жалоб, упрекнули чиновников пользователи Instagram.

О реакции на обращение жителей администрация нальчикского микрорайона Вольный аул отчиталась вечером 22 января. "По обращению жителей микрорайона с жалобой на обледенение дороги по ул. Профсоюзная при поддержке МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства», с привлечением спецтехники, была устранена наледь на дорожном покрытии. В зимний период задач перед дорожным службами очень много, стараемся держать на контроле участки с наибольшим количеством проблем", - говорится в публикации, размещенной в Instagram-аккаунте администрации.

Сообщение проиллюстрировано видеороликом, снятым в темное время суток. На нем видна дорожная техника, расчищающая от объемной наледи проезжую часть дороги.

Когда и каким образом администрация микрорайона получила обращение жителей, в сообщении не уточняется, и других публикаций на эту тему в аккаунте администрации нет. Жалоба на лед на проезжей части размещена ранее в тот же день в Instagram-паблике "ЧП / Нальчик", насчитывающем 323 тысячи подписчиков.

"Хотела бы обратить внимание дорожной службы на данный участок дороги. Этот участок дороги аварийный, дно некоторых машин просто касается этого льда. Машины соскальзывают с этих горок на встречную полосу. Ул. Профсозная", - говорится в сообщении, опубликованном от имени подписчицы паблика.

Из комментариев пользователей следует, что еще днем 22 января наледь на проезжей части этой улицы была. "Я вчера думал, что там свой поддон оставлю, хорошо, что посадка не низкая", - написал сегодня emercom_75.

"Вот сейчас там проезжала... А говорили, столько денег выделили на [дорожную] технику", - поделилась 22 января barsukova_natalii. "Есть такое, дном цепляет", - подтвердил 22 января priora_spl07. "Даа, сегодня тоже "брюшко почесал" там", - сообщил в тот же день straikbol_nalchik.

"Наледь на дороге по ул. Профсоюзная, при поддержке МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства», с привлечением спец.техники, была устранена", - сообщила вечером 22 января в своем комментарии администрация Вольного аула.

Отчет администрации микрорайона размещен в этом же паблике сегодня и к 17.40 мск набрал 26,7 тысячи отметок "нравится", под ним опубликовано 52 комментария.

Авторы многих из них адресовали чиновникам упреки за то, что расчистка дороги была проведена лишь после жалобы. "Почему нельзя сразу делать свою работу! Нальчик не такой уж большой город", - написал, в частности, sindi_29122020. "И обязательно надо дождаться обращения жителей. Своих глаз же [...] не хватает взять и сделать", - возмутился boxing_life07.

"Срочно медальки выдать слугам народа. В таком маленьком городе улица Профсоюзная наконец была замечена!" – саркастически заметила innaashurova. "Медаль героям", - иронически предложил и seiran_seiran.

"Зашевелились, только когда пожаловались", - упрекнул чиновников greshnik35. "Если не обратились бы люди, так [безразлично] было. А ничего, что это прямая обязанность данного департамента?" – поделился возмущением fox_cherkes.

"С таким пафосом, прям услугу оказали, это вообще-то прямая обязанность [чиновников]", - заметил и blokcheinbitko.

"А службам самим до этого додуматься нельзя было, пока [не указали на проблему]", - написал m.a.r.a.t.478. "А если бы инсты не было - сидели бы без дела? Как-то это не правильно", - упрекнула чиновников olegama_re.

"Если не написать, не уберут", - посетовала ninaprohorova7057. "На самом деле хорошо, что можно написать и быстро реагируют", - ответил на это ne_va_szho. "Хорошо, что отреагировали", - написала и amina.tanasheva.

Администрация Вольного аула, по состоянию на 17.40 мск, не приняла участия в обсуждении.