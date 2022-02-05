Жители Нальчика ответили новыми жалобами на отчет мэрии о сносе пристройки

05 февраля 2022, 23:10

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В Нальчике начат снос незаконной пристройки, которая вызвала возмущение местных жителей, сообщили чиновники. Часть пользователей Instagram поблагодарила горадминистрацию за проведенную работу. Чиновники устроили показуху, высказали мнение оппоненты, указав на более важные проблемы в городе.

О том, что оперативные службы в Нальчике начали снос строительного объекта, возведенного около одной из многоэтажек, администрация города сообщила сегодня на своей странице в Instagram. За 11 часов сообщение собрало 809 лайков и 176 комментариев.

"25 января в ходе планового обхода закрепленной территории сотрудниками административно-технической инспекции был установлен факт строительства объекта по адресу ул. Кирова,13 имеющего все признаки незаконного строения. В установленном законом порядке работы были остановлены, составлен материал и направлен в Минстрой КБР и суд для принятия решения о привлечении нарушителя к ответственности. Судя по публикациям в соцсетях, вызвавшим бурную реакцию нальчан, стало очевидно, что законные требования сотрудников инспекции об остановке строительных работ и о приведении территории в прежнее состояние гражданином проигнорированы", - говорится в сообщении. Снос объекта начат 4 февраля, указано в нем.

Новость о сносе пристройки вызвала активную дискуссию. Многие комментаторы поддержали действия городской администрации. Однако нашлись и те, кто раскритиковал действия чиновников.

"Только так можно навести порядок", - заявила natali.vainer. "Правильно поступили! Везде застройки!" – написала mokhammadirina. "Дорогие сотрудники Администрации города! Вы займитесь теми,что вы не законно даёте строится,и заняли территории детских площадок, вот тогда народ скажет,правильно поступила администрация города. Исправьте ошибки строителей ,которые не добросовестно строят дома", - написала aktinida70. "Хорошо, что снесли, но почему за счёт города? Пусть всё восстановит, включая "зелёную зону". Куда делся наш зелёный город?" - возмутилась urceva_07.

"То, что снесли незаконную пристройку, конечно, правильно, плохо одно - что действуют избирательно и крайне редко, а так полгорода по-хорошему должны были снести", - отметил murat_z1701. "Там, где стоял гараж или саманный домик 2 на 3 метра, строят трехэтажный дом. Это почти везде по городу. Весь город изуродовали непонятными пристройками", - написала allashortanova.

Часть комментаторов попыталась привлечь внимание властей города и к другим проблемам жителей Нальчика.

"Снести-то вы можете, а вот сделать дорогу и ремонт в 10 школе, на который вы ответили, что все взяли под контроль, вы не можете", - заявила пользователь agent_nedvijgimosti. "Интересно, когда вы обратите внимание на общественный транспорт, который вы отдали на откуп частникам, В Вольном ауле (входит в состав Нальчика, -прим. Кавказского узла") надо ждать по 20-30 минут. Уже не однократно поднимали этот вопрос, я уже не говорю про стаи собак, в больничный городок в Дубках невозможно зайти, а так все для народа, все для людей", - указала zareta16. "Показуху устроили. Решайте реальные проблемы. Например ... Почему Администрация города отказывает мне в земельном участке, когда я 1000% попадаю, чтобы получить его. Видимо тоже надо начать ходить и жалобу писать на вас. Добиваться так скажем справедливости", - пишет melisa_8336.

Ранее "Кавказский узел" писал и о других волнующих жителей Нальчика проблемах. Так, активисты сообщили, что роща из 92 голубых елей в курортной зоне Нальчика была передана в частные руки для строительства домов. 5 ноября 2021 года активисты рассказали, что обратились к главе республики с просьбой сохранить деревья. Земельный участок в курортной зоне Нальчика, на котором растут 92 голубые ели, не относится к землям лесного фонда, сообщило Минприроды Кабардино-Балкарии на запрос горожан, несогласных с передачей рощи в частные руки под строительство домов. На момент размежевания этот участок все еще относился к особо охраняемой природной территории, возразили активисты.