Роща голубых елей в Нальчике. Стоп-кадр видео, опубликованного YouTube-каналом "Сделано в КБР" 04.11.21, https://www.youtube.com/watch?v=MbUy1KCNqJA

22 января 2022, 21:33

Активисты раскритиковали ответ чиновников по роще голубых елей в Нальчике

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Земельный участок в курортной зоне Нальчика, на котором растут 92 голубые ели, не относится к землям лесного фонда, сообщило Минприроды Кабардино-Балкарии на запрос горожан, несогласных с передачей рощи в частные руки под строительство домов. На момент размежевания этот участок все еще относился к особо охраняемой природной территории, возразили активисты.

Как писал "Кавказский узел", роща из 92 голубых елей в курортной зоне Нальчика была передана в частные руки для строительства домов. 5 ноября 2021 года активисты рассказали, что обратились к главе республики с просьбой сохранить деревья. Они также организовали сбор подписей под петицией, размещенной в нескольких группах в соцсети Facebook, на сайте Change.org. Активисты направили в Генпрокуратуру России обращение, в котором попросили проверить правомерность передачи рощи.

Роща голубых елей в Нальчике, в курортной зоне Долинск, была высажена в 1957-1958 годах ученым Иваном Ковтуненко. Ученый в течение многолетнего упорного труда путём селекции приспособил голубые ели, привезенные в Кабардино-Балкарию из Латинской Америки, к местному климату. За этот труд он в 1952 году получил Сталинскую премию. Впоследствии голубые ели были высажены у Кремлевской Стены, на Мамаевом Кургане, на Байконуре, у стен Брестской Крепости и во многих других местах.

Активисты обратились с запросом о статусе рощи голубых елей и в Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии, откуда вчера, 21 января, пришел ответ. В нем говорится, что земельный участок, на котором растут 92 голубые ели, "не относится к землям лесного фонда".

"Данная территория не входит в состав особо охраняемых природных территорий курорта федерального значения Нальчик. Согласно действующему градостроительному зонированию, территория отнесена к зоне Ж-1 "Жилая застройка". Земельные участки в данной зоне предоставлялись гражданам согласно действующему законодательству", - говорится в ответе министерства, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла". Относительно 92 деревьев породы "Ель голубая" сообщается, что данные хвойные насаждения являются собственностью СХП "Декоративные культуры".

Ответ чиновников вызвал возмущение у авторов обращения. Так, член инициативной группы Эльвира Скрипка заявила корреспонденту  "Кавказского узла", что в связи с ответом министерства возникает ряд вопросов.

"Почему роща голубых елей, расположенная в курортной зоне "Нальчик", не была внесена в состав особо охраняемой природной территории? Почему ей не присвоен никакой статус?" – спрашивает активистка.

Эльвира Скрипка сослалась на статью 102 Лесного Кодекса РФ, в соответствии с которым к защитным лесам относятся леса, которые расположены на особо охраняемых природных территориях, леса, расположенные в зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, городские леса;

Закон также регламентирует, что отнесение лесов к защитным лесам, выделение особо защитных участков лесов и установление их границ осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного Кодекса РФ.

Далее Эльвира Скрипка ставит вопрос о том, на каком основании из курортных земель этот участок был выделен в статус "жилой застройки". "По сведениям Федеральной кадастровой палаты изменения о границах особо охраняемой природной территории "Курорта-Нальчик" были внесены 20 мая 2021 года. А участки были размежеваны 31 декабря 2020 года и переданы в частную собственность в феврале-апреле 2021 года. Получается, что на момент размежевания и передачи в частную собственность эта территория все еще относилась к особо охраняемой природной территории "Курорта-Нальчик", - указала активистка.

Относительно пункта из ответа министерства о 92 деревьях породы "ель голубая", которые, по мнению чиновников, являются собственностью совхоза "Декоративные культуры", активистка задается вопросом - как была осуществлена передача земли в частную собственность без деревьев, которые на ней растут, и переместить которых без ущерба их назначению фактически невозможно. 

Петиция "Скажем "нет" вырубке голубых елей" с требованием о защите рощи голубых елей в Нальчике, которую активисты разместили на сайте Change.org, к 20.25 мск 22 января собрала 1239 подписей.

Инициативная группа получила также ответ на свое письмо от заместителя прокурора города, в котором говорится: "Прокуратурой города в ходе визуального осмотра установлено, что земельные участки не огорожены, свободны от строений. На земельных участках произрастают ели, вырубка елей и лесных насаждений не осуществляется".

"Между тем, в настоящее время уже возведен забор из профнастила по периметру одного из участков. Думаю, что ограждение остальных участков - это только вопрос времени. А в связи с тем, что ели посажены на расстоянии трех метров друг от друга, строительство домовладений без вырубки голубых елей невозможно. Прокурор предлагает нам ждать, когда заработают бензопилы?" - возмутилась Эльвира Скрипка.

Напомним, перед новым 2020 годом неизвестные срубили в Нальчике две голубые ели. Пользователи Instagram осудили действия вандалов и  напомнили, что эти деревья считаются символом Кабардино-Балкарии и растут очень долго. Голубая ель является визитной карточкой Нальчика и присутствует на его гербе – две ветви, будто защищая, охватывают основные фигуры, расположенные в центре, говорится на сайте администрации Нальчика.

Примечание:

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Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 января 2022, 22:32

22 января 2022, 20:33

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