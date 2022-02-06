Нальчане пожаловались на пробки из-за ремонта проспектов

06 февраля 2022, 12:24

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Одновременный ремонт двух проспектов в центре Нальчика привел к заторам на дорогах, указали в Instagram горожане, призвав мэрию ремонтировать дороги поэтапно. Благоустройством этих улиц занимаются разные подрядчики, пояснила администрация города.

О начале ремонта на проспекте Кулиева администрация Нальчика сообщила 3 февраля на своей странице в Instagram. "Будет проведён ремонт проезжей части, заменено уличное освещение, а также установлены новые остановочные павильоны, благоустройство пешеходных зон будет произведено с использованием тротуарной плитки. Предусмотрены также работы по уширению проезжей части по ул. Шортанова при подъезде к проспекту Кулиева с установкой светофорного объекта для упорядочения движения. Работы по ремонту проспекта Кулиева планируется завершить в августе текущего года", - говорится в сообщении мэрии.

Репост этой публикации появился в тот же день в Instagram-паблике "ЧП / Нальчик", на который подписаны 325 тысяч пользователей. Там к 12.20 мск 6 февраля под сообщением размещено 198 комментариев, под публикацией в аккаунте мэрии к этому времени опубликовано 153 комментария.

Авторы большинства из них выразили возмущение тем, что ремонт начат при незаконченном ремонте проспекта Шогенцукова, и это создает сложности автомобилистам.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", протяженность проспекта Кулиева – 1,08 километра, он соединяет улицу Кирова и проспект Ленина. Проспект Шогенцукова расположен также в центре Нальчика параллельно проспекту Ленина.

"Вы сначала завершите один участок дороги на Шогенцукова. И так машин много, перекрывают основные улицы", - написал, в частности, dia0706. "Может, сначала одно доделайте. В городе большие пробки. Нам дорогу с мигалкой не расчищают", - пожаловался daimonds. "В общем, продаю машину, покупаю велосипед", - грустно пошутил print_master_nalchik.

"А по очереди нельзя? Шогенцукова раздолбали, Кабардинскую. А объекты немалые! Закончите один объект, начните следующий! В городе и так транспортный коллапс, грязища", - упрекнула чиновников zavgorodniaia357. "Коллапс обеспечен. Шогенцукова хоть доделайте", - призвал pavlii6.

"Ремонтировать дороги, конечно же, необходимо. Но... Проспект Шогенцукова не закончили, начали ремонт Кабардинской, теперь пр. Кулиева. На улицах пробки", - указала gashokinagalina.

"Шогенцукова раздолбали и бросили, Взялись за Кабардинскую... теперь Кулиева. Это прекрасно, что улицы ремонтируют, но почему нельзя сделать одну, потом другую, затем третью?" – задался вопросом bambr07. "Дело в том, что транспортные артерии города делают одновременно, что повышает нагрузку на другие участки, возникают пробки, затруднено движение. Рациональнее сделать полностью одну улицу, затем другую, третью, что не будет настолько затруднять трафик", - пояснил этот же пользователь в другом комментарии.

Закончить ремонт проспекта Шогенцукова призвали и другие пользователи соцсети. "Лучше бы Шогенцукова доделали", - написал ibragim.mirzoev. "Задолбали, все везде перерыли и бросили", - эмоционально высказалась tata.9311. "Сначала закончите Шогенцукова. А все выкапывают и так оставляют. Просто нет слов", - заметила asyat_g. "Шогенцукова бросили, взялись за Кулиева", - посетовал kris91_sh.

"Сочувствую жителям района. Не закончили пр-т Шогецукова, начали ул. Кабардинскую, а теперь Кулиева, полный коллапс будет для транспорта", - написал khyzyrdikinov в комментарии в аккаунте мэрии.

"Ремонт проспекта Кулиева не предполагает такого объёма работ с заменой коммуникаций и полным ограничением дорожного движения, как по пр. Шогенцукова, в связи с этим ремонтные работы не вызовут значительного снижения пропускной способности улицы", - ответил на это сотрудник пресс-службы администрации города.

Несколько пользователей сочли чрезмерной требовательность местных жителей. "Как всегда, жалобы и нытье жителей КБР, все им не так, все им не правильно. Радуйтесь, ремонт целой улицы, дороги ремонтируют", - написал, в частности, rumitimur1.

"Не делают - плохо, делают дороги - тоже плохо. Вы хоть чем-то бываете довольны?" – упрекнула критиков nadezhdafelker. "Думаю, лучше будет, если, когда доделают один ремонт на одной улице, а потом уж переходить на другую, это будет быстрее", - ответил на это vahceslavnazranov.ru.

На этот комментарий отреагировал сотрудник мэрии. "Это имело бы смысл, если бы работала одна подрядная организация. А так как на разных улицах работают разные бригады, на сроки сдачи объектов параллельные работы никак не влияют", - пояснил он.

"А нельзя ли было закончить одну улицу, а потом начинать другую?" – уточнил vahceslavnazranov.ru. "Если производить ремонт по подобному принципу, повышение качества дорожного полотна по городу займёт десятилетия. За год успевают сделать большое количество дорог (в рамках финансирования). И за последние годы проделан огромный объём работ и произведён ремонт одновременно на многих улицах", - ответил представитель администрации.