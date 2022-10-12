Азербайджан обвинил Армению в обстреле строительной техники

12 октября 2022, 19:08

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Армянские военные обстреляли из стрелкового оружия строительную технику в Дашкесанском районе, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло эти обвинения.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сегодня сообщило, что ночью азербайджанские военные обстреляли из стрелкового оружия армянские позиции на восточном участке границы, после чего армянские военные открыли ответный огонь. Минобороны Азербайджана назвало эту информацию несоответствующей действительности.

Минобороны Азербайджана заявило сегодня об обстреле техники на границе с Арменией. "Сегодня в 12:30 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района (армянское название - Варденисский район - Прим. "Кавказского узла"), обстреляли из стрелкового оружия различного калибра инженерную технику вооруженных сил Азербайджана, проводящую строительные работы в целях восстановления инфраструктуры в направлении населенного пункта Тазакенд Дашкесанского района", - сообщило военное ведомство Азербайджана на своей странице в Facebook*.

Подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанном направлении, предприняли ответные меры, указано в сообщении.

Военное ведомство Армении, комментируя сообщение Минобороны Азербайджана заявило, что эта информация не соответствует действительности.

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном. По данным властей Армении, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

С 20 сентября стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах. Так, 11 октября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции в Дашкесанском районе. Военное ведомство Армении назвало инициаторами перестрелки азербайджанских военнослужащих.

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