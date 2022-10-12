Пацифистское высказывание обернулось для ингушского имама вызовом в военкомат

12 октября 2022, 10:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ингушский имам, чье высказывание о военной операции на Украине привлекло внимание вице-премьера республики, получил вызов в военкомат, но отказался принять повестку, сообщил источник, близкий к имаму. Выполнить план мобилизации власти Ингушетии пытаются, призывая на службу даже людей, не служивших в армии, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в Ингушетии вызвала резонанс аудиозапись, на которой вице-премьер республики Магомед Евлоев отчитывает глав муниципалитетов за провал мобилизации, поскольку в республике удалось мобилизовать только 12 человек. Слова Евлоева вызвали недовольство в том числе членов Совета тейпов Ингушетии, после резонанса чиновник извинился за свои высказывания, сообщил 7 октября Центр защиты прав человека "Мемориал".

Также Магомед Евлоев раскритиковал ингушского имама, который заявил, что участвовать в боевых действиях на Украине - «харам», то есть запрещено с точки зрения ислама. «Я отдал этого религиозного деятеля в ЦПЭ, чтобы они с ним работали», - сказал Евлоев. Высказывания об имаме вице-премьер объяснил тем, что «поторопился», и у него «не было этого в мыслях». При этом Евлоев не уточнил, чего именно у него не было в мыслях, обратили внимание правозащитники.

Ингушский имам, на слова которого отреагировал Магомед Евлоев, высказал свое негативное отношение к военной операции, возвращаясь с похорон погибшего в боевых действиях на Украине, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник, приближенный к имаму.

По его словам, после реакции Евлоева имам получил повестку в военкомат. "В ЦПЭ высокопоставленный чиновник имама не отправил, а вот повестку с требованием прибыть в военкомат для отправки в Украину, в зону боевых действий, 50-летнему имаму доставили", - сказал он.

Имам отказался получать повестку, так как твёрдо уверен, что участвовать в боевых действиях Украине по исламу запрещено, добавил он.

Руководитель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ещё в самом начале военной операции на Украине сделал обращение о том, что ингушам не следует участвовать в ней даже под страхом уголовного преследования. "Наши потомки не должны за нас краснеть", - сказал Абадиев.

Человек с такими же именем и фамилией – Муса Абадиев – в июле был признан виновным и оштрафован по статье о дискредитации российских военных, которая применяется в том числе за пацифистские высказывания. Что именно совершил Муса Абадиев, суд не уточнил, сообщили тогда правозащитники.

Народ Ингушетии "не понаслышке знает", что такое последствия "разного рода операций", пояснил Абадиев. "Это не только депортация, которой были подвергнуты многие народы страны, в том числе и ингуши. Это и события 1992 года. Со времени осетино-ингушского конфликта, когда погибли сотни ингушей, многие пропали без вести, прошло более 30 лет, но многие проблемы до сих пор остаются нерешенными», - сказал он.

Многие жители Ингушетии осуждают военную операцию на Украине и поэтому не стремятся к мобилизации, отметил руководитель Ассоциации мусульман. При этом в выступлениях ингушских чиновников ничего удивительного нет, добавил он. "Эти чиновники изначально подобраны на эти места на основе главного критерия – чтобы они безропотно аплодировали даже самому [спорному] решению руководства страны, стараясь выполнить любой приказ", - высказал мнение Муса Абадиев.

Житель села Долаково Исмаил Манкиев отметил, что с начала мобилизации не слышал о том, что были мобилизованы сыновья или близкие родственники высокопоставленных чиновников. "Пускай своих детей в первую очередь отправят для участия в военной спецоперации. Пусть покажут пример", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Исмаил Манкиев, добавив, что его младший сын по достижении призывного возраста в июне этого года отправился служить в воинскую часть, которая находится в Крыму.

В Долаково числятся семь тысяч жителей, но в реальности население меньше, добавил Манкиев. "Многие находятся за пределами республики, уезжают в основном туда, где есть для них работа. Поэтому мужского населения в нашем поселении намного меньше, чем значится в списках. Но тем не менее, из Долаково должны отправиться на Украину 27 человек. И это невзирая на то, что у многих малолетние дети. Повестки разносит сотрудник администрации в сопровождении участкового", - рассказал он.

По данным на 1 января 2022 года, в селе Долаково жили 7527 человек, говорится в документе, размещенном на сайте Управления Федеральной службы госстатистики по СКФО.

Мобилизация не станет "палочкой-выручалочкой" в проведении военной операции, считает руководитель правозащитной организации "МАШР" Магомед Муцольгов. "Первые дни проведения мобилизации в Ингушетии говорят о том, что желаемого результата руководство республики не получит. Об этом свидетельствует и недавнее выступление вице-премьера, вызвавшее такой резонанс среди жителей республики. Не нужно быть психологом, чтобы понять, что резкие слова в адрес глав администраций, угрозы в их адрес и в адрес представителей духовенства - все это следствие его беспомощности. Член правительства расписался в том, что он не владеет ситуацией. Приведенная им цифра о числе тех, кто получил повестки и готов ехать на Украину, говорит о провале мобилизации в отдельно взятом регионе – в Ингушетии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Красноречивым примером хода мобилизации в Ингушетии правозащитник считает призыв его знакомого агронома. "Мужчине далеко за 50 лет. Женился поздно, у него пятеро детей, только двое ученики начальных классов. Остальные мал мала меньше. По профессии агроном, но из-за отсутствия возможности работать по специальности брался за любую работу. В институте была военная кафедра, во время занятий учили устав, с оружием никогда не имел дела. И вот того человека призывают", - сказал Муцольгов, добавив, что знает много таких примеров.

По словам правозащитника, он "никогда ранее не предполагал, что в определенной ситуации поддержит мнение Рамзана Кадырова", предложившего мобилизовать сотрудников силовых структур.

24 сентября Рамзан Кадыров предложил мобилизовать половину штата российских силовых структур: прокуратуры, СКР, МЧС, таможни и других ведомств, заявив, что таким образом наберется 2,5 миллиона человек для отправки на Украину.

"Я согласен с главой Чеченской Республики, когда он заявил, что мобилизация в первую очередь должна коснуться сотрудников правоохранительных органов: следователей, прокуроров, сотрудников ФСИН и ФСО и других подобных организаций. Люди этих профессий умеют владеть оружием, смогут быстро сориентироваться в сложной боевой ситуации, и от них а поле брани будет гораздо больше пользы, нежели от моего знакомого агронома", - сказал Магомед Муцольгов.

Схожее мнение высказал старейшина ингушского тейпа Аушевых Ахмед-Башир Аушев. "Наша республика живет все время в каком-то напряжении, нет стабильности. Нет уверенности в завтрашнем дне. В Ингушетию то и дело приходят эти печальные "грузы 200", а сколько еще ребят находятся в списках пропавших без вести? Для нашей маленькой республики гибель в спецоперации в Украине наших парней - невосполнимые потери. С другой стороны, если бы на мою родную землю кто-то посягнул, то не только мои сыновья, я сам стал бы рядом с ними, чтобы защитить свой дом, свою землю, свою родину", - сказал старейшина корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов. Согласно этим данным, с начала военной операции погибли на Украине 26 жителей Ингушетии.

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