Суд забрал у "Мемориала"* здание в Москве на фоне присуждения правозащитникам Нобелевской премии мира

07 октября 2022, 19:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тверской суд Москвы признал недействительной сделку о передаче здания ликвидированного "Международного Мемориала"* на Каретном ряду Научно-исследовательскому и просветительскому центру, отклонив просьбы защиты передать иск в арбитраж или отложить его рассмотрение и проигнорировав ее доводы о законности сделки. Решение суда объявлено в день, когда стало известно о присуждении "Мемориалу" Нобелевской премии мира.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве по требованию прокуратуры арестовал офис ликвидированного "Международного Мемориала"*, законно пожертвованный другой организации, сообщили правозащитники, расценив это как попытку рейдерского захвата имущества. Кроме этого, заблокированы личные счета исполнительного директора ликвидированного "Международного Мемориала"* Елены Жемковой и исполнительный директор Научно-исследовательского и просветительского центра (НИПЦ) "Мемориал" Бориса Беленкина. На 7 октября назначено заседание по существу, судья должен дать ответ на ходатайства защиты с просьбой передать дело в арбитражный суд, который уполномочен рассматривать экономические споры, и снять блокировку со счетов Жемковой и Беленкина, сообщили правозащитники.

Нобелевский комитет сообщил сегодня, что "Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. 27 января депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал" кандидатом на получение Нобелевской премии мира, не уточняя, какое именно юридическое лицо решили номинировать на премию. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов*" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов", указали правозащитники.

Тверской районный суд Москвы признал недействительной сделку о передаче здания ликвидированного "Международного Мемориала"* на Каретном ряду Научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) "Мемориал", сообщил сегодня Telegram- канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

Адвокаты в суде также пытались доказать, что передача здания в пользу НИПЦ была полностью логична, обоснованна и законна. "Международный Мемориал"* мог распоряжаться имуществом в общественно-полезных целях: передача государству — это крайний случай, если бы вообще некому было отдать здание. Они также рассказали о деятельности которую ведет НИПЦ - исследования, публикации, архив. Организации были аффилированы, но нет нормы закона, что аффилированные организации не могут совершать сделки, приводится позиция защиты в другом сообщении.

Защита также просила отложить заседание до того, как закончится суд о незаконном исключении из ЕГРЮЛ — заседание по которому намечено на 19 октября, так как если суд решит вернуть юридическое лицо "Международному Мемориалу"*, организация сама сможет снова распоряжаться своим имуществом. Однако суд отклонил все эти ходатайства. Также суд отказал в ходатайстве защиты о передаче иска на рассмотрение в арбитражный суд.

28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. 5 апреля стало известно, что по требованию Минюста "Международный Мемориал"* исключен из списка юрлиц, хотя ликвидация организации не завершена. Блокировка счетов "Международного Мемориала"* создала проблему с исполнением решения о его ликвидации, указали правозащитники.

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.