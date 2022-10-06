Прокуратура потребовала передать офис "Международного Мемориала"* государству

06 октября 2022, 17:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Москве 7 октября рассмотрит иск Генпрокуратуры России с требованием признать недействительной сделку о передаче помещения на Каретном ряду от "Международного Мемориала"* другой организации и обратить имущество в доход государства. На заседании судья должен дать ответ на ходатайство защиты с просьбой передать дело в арбитражный суд, который уполномочен рассматривать экономические споры, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве по требованию прокуратуры арестовал офис ликвидированного "Международного Мемориала"*, законно пожертвованный другой организации, сообщили правозащитники, расценив это как попытку рейдерского захвата имущества. Кроме этого, заблокированы личные счета исполнительного директора ликвидированного "Международного Мемориала"* Елены Жемковой и исполнительный директор Научно-исследовательского и просветительского центра (НИПЦ) "Мемориал" Бориса Беленкина .

28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. 5 апреля стало известно, что по требованию Минюста "Международный Мемориал"* исключен из списка юрлиц, хотя ликвидация организации не завершена. Блокировка счетов "Международного Мемориала"* создала проблему с исполнением решения о его ликвидации, указали правозащитники.

Тверской районный суд Москвы 7 октября начнет рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры с требованием признать недействительной сделку о передаче помещения на Каретном ряду от "Международного Мемориала"* к НИПЦ "Мемориал", созданному в 1990 году. Кроме того, Генпрокуратура открыто требует "обращения имущества и взыскания денежных средств в доход РФ", сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0".

В ходе предварительного заседания, которое состоялось 16 сентября, защита заявила ходатайство о направлении дела по подсудности в арбитражный суд, который разрешает споры в области предпринимательской и иной экономической деятельности, так как управление своей собственностью и финансами и есть экономическая деятельность. Судья пообещал рассмотреть ходатайство на заседании по существу.

Также судья пообещал рассмотреть и ходатайство защиты о частичной отмене обеспечительных мер, а именно о снятии ареста с личных счетов директоров. Суд попросил принести справку, что деньги на счетах Елены Жемковой и Бориса Беленкина заблокированы, указано в сообщении.

Заседание по существу назначено на 12.50 мск 7 октября в Тверском районном суде, зал 640, сообщили правозащитники.

Напомним, 5 апреля суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации и Правозащитного центра "Мемориал"*. 17 июня команда Правозащитного центра сообщила о создании общественной организации "Центр защиты прав человека "Мемориал" (без образования юридического лица).

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.