"Международный Мемориал"* сообщил о блокировке банковских счетов

08 апреля 2022, 18:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

По требованию Минюста "Международный Мемориал"* исключен из списка юрлиц, хотя ликвидация организации не завершена, сообщили правозащитники. Блокировка счетов "Мемориала"* создала проблему с исполнением решения о его ликвидации.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. Руководство "Международного Мемориала" начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. 22 марта суд не удовлетворил и эту просьбу. Отказ Верховного суда исполнить требование ЕСПЧ свидетельствует о пренебрежении Россией международными обязательствами, указали опрошенные "Кавказским узлом " правозащитники.

Счета "Международного Мемориала"* оказались внезапно заблокированными 5 апреля, сообщила сегодня правозащитная организация в своем Telegram-канале. "Оказалось, что по требованию Минюста в Единый государственный реестр юридических лиц уже внесли запись о якобы завершённой процедуре ликвидации", - говорится в публикации.

Это противоречит Федеральному закону «О некоммерческих организациях», который "однозначно описывает порядок ликвидации организации", указал "Мемориал"*. "Ликвидация - многоступенчатая процедура, на которую законом отведено несколько месяцев. Исключение из ЕГРЮЛ не позволит Мемориалу* выплатить зарплаты сотрудникам и рассчитаться с внешними партнёрами", - заявили правозащитники.

"Международный Мемориал"* создал ликвидационную комиссию, которая уведомила сотрудников, что вынуждена уволить их через два месяца, и приступила к исполнению других обязательств перед контрагентами и госорганами, а теперь "Мемориал"* "просто лишили возможности соблюдать закон", говорится в сообщении. "Наши юристы обжалуют решение Минюста об исключении из ЕГРЮЛ", - подчеркнули правозащитники.

Напомним, 4 марта прошли обыски в офисах "Мемориала"*, и силовики изъяли технику и документацию. Они должны были вернуть технику 22 марта, однако не сделали этого, что затрудняет процедуру ликвидации организации, и в связи с этим подана жалоба в суд, рассказали представители "Международного Мемориала"*.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать также Правозащитный центр "Мемориал"*. 5 апреля апелляционный суд в Москве не удовлетворил просьбу защиты приостановить процесс ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах и оставил решение о ликвидации в силе. В тот же день Правозащитный центр "Мемориал"* сообщил о прекращении обновления своего сайта.

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Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.