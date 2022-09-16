"Международный Мемориал"* сообщил о попытке захвата офиса в Москве

16 сентября 2022, 11:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Москве по требованию прокуратуры арестовал офис ликвидированного "Международного Мемориала"*, законно пожертвованный другой организации, сообщили правозащитники, расценив это как попытку рейдерского захвата имущества.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля стало известно, что по требованию Минюста "Международный Мемориал"* исключен из списка юрлиц, хотя ликвидация организации не завершена. Блокировка счетов "Международного Мемориала"* создала проблему с исполнением решения о его ликвидации, указали правозащитники.

28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу.

«Международный Мемориал»* сообщил о попытке захвата офиса на Каретном ряду в Москве, который находился в его собственности с 2005 года и после получения исков о ликвидации был передан по договору о пожертвовании помещения Научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) «Мемориал», созданному в 1990 году, сообщила сегодня команда "Международного Мемориала"* в Telegram-канале "Общество Мемориал".

Исполнительный директор ликвидированного Международного Мемориала"* Елена Жемкова и исполнительный директор НИПЦ "Мемориал" Борис Беленкин 12 сентября получили повестки в суд по делу о «признании сделок недействительными, применении последствий их недействительности, обращения имущества и взыскания денежных средств в доход РФ», а 14 сентября на их личные счета были наложены аресты.

"Такое решение было принято Тверским районным судом ещё до начала рассмотрения сути иска, по заявлению прокуратуры. Также мы узнали, что суд распорядился наложить арест на счета и имущество НИПЦ на сумму иска", - говорится в публикации.

По закону об НКО после ликвидации организация самостоятельно распоряжается оставшимся имуществом, а государство может претендовать на это имущество, только если сама НКО не имеет возможности распорядиться им в соответствии с уставом, подчеркнули правозащитники.

"Попытку захвата помещения Мемориала в пользу государства мы оцениваем как рейдерскую и политическую. В возможность правосудного решения в 2022 году верить не приходится — вероятно, дом на Каретном ряду вскоре будет захвачен. Это создаст препятствия для дальнейшей работы Мемориала", - отмечается в публикации.

Напомним, 5 апреля суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации и Правозащитного центра "Мемориал"*. 17 июня команда Правозащитного центра сообщила о создании общественной организации "Центр защиты прав человека "Мемориал" (без образования юридического лица).

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.