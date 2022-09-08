Сотрудник правоохранительных органов возле входа в "Мемориал". Фото: https://memohrc.org* ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

08 сентября 2022, 17:40

Мосгорсуд поддержал апелляции "Мемориалов"*

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Правозащитный центр "Мемориал"* и "Международный Мемориал"* выиграли апелляции по жалобам на незаконные обыски, которые прошли в офисах организаций 4 марта. Мосгорсуд отменил постановление суда первой инстанции, который отказался рассматривать жалобы.

 "Кавказский узел" писал, что 4 марта прошли обыски в офисах "Мемориала"*, и силовики изъяли технику и документацию. 20 и 27 мая Мещанский райсуд Москвы отклонил жалобы "Мемориалов" на обыски, заявив, что "проверка законности и обоснованности действий следователя относится  исключительной к компетенции суда, рассматривающего уголовное дело по существу, и не образует предмета судебного контроля". Обыски в офисах "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"* проводились с процессуальными нарушениями, а изъятие оргтехники было необоснованным, указали правозащитники в совместной жалобе в ЕСПЧ.

28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение суда первой инстанции о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. 5 апреля суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. 17 июня команда Правозащитного центра "Мемориал"* сообщила о создании общественной организации "Центр защиты прав человека "Мемориал" (без образования юридического лица).

Правозащитный центр "Мемориал"* и "Международный Мемориал"* выиграли апелляции по жалобам на незаконные обыски, которые прошли в офисах организаций 4 марта. Организации подавали жалобы, в которых указали, что  обыски были произведены незаконно, с нарушениями процессуального законодательства, сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека.

В апелляционной жалобе юристы указали,что "Мемориалы"* не являются участниками уголовного судопроизводства по делу, в рамках которого проводились обыски, но от самого обыска пострадали. Верховный Суд РФ ранее разъяснял, что "жалобу на процессуальные решения и действия следователя вправе подавать не только участники уголовного судопроизводства, но и иные лица – “в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы”". К числу "иных лиц" Верховный Суд относит, среди прочего, лица, чьё имущество изъято или повреждено в ходе обыска или выемки, говорится в сообщении.

Юристы Центра защиты прав человека просили Мосгорсуд отменить постановление, вернуть в суд первой инстанции и рассмотреть жалобу по существу.  По решению суда постановления первой инстанции, которая ранее отклонила обе жалобы, отменены, материал направлен на новое рассмотрение в новом составе судей.

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Студенты и пенсионеры пришли поддержать "Мемориал"*", "Закрытие "Международного Мемориала" возмутило сторонников организации", ""Мемориал"* номинирован на Нобелевскую премию мира".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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