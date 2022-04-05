Студенты и пенсионеры пришли поддержать "Мемориал"*

05 апреля 2022, 14:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Люди разного возраста пришли сегодня к зданию Первого апелляционного суда в Москве, где началось рассмотрение жалобы на решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Исход суда предрешен, но поддержать правозащитников нужно, считают они.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Первом апелляционном суде в Москве началось заседание по жалобе на решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Для поддержки правозащитников в суд приехали дипломаты. Интересы "Мемориала"* в суде представляют адвокаты Михаил Бирюков и Мария Эйсмонт, а также юрист Григорий Вайпан.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*. 14 февраля стало известно, что Правозащитный центр обжаловал решение Мосгорсуда.

Заседание должно было начаться в 14.00 мск, но началось лишь в 14.30 мск, перед этим оно было перенесено из одного зала в другой, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствующий за заседании.

Вход в здание суда был осложнён: было слишком много желающих попасть на заседание, в связи с чем образовалась длинная очередь в бюро пропусков, а затем - у металлоискателей. Около входа в суд присутствовала член "Международного Мемориала"* Александра Поливанова. На заседание пойти она отказалась, решив общаться с активистами, пришедшими поддержать Правозащитный центр.

Некоторые из собравшихся поддержать правозащитников выразили мнение, что исход суда предрешен. "Ожидать прозрения суда не стоит. Правозащитный центр будет закрыт вслед за "Международным Мемориалом"*. Тут не стоит надеяться на высшую справедливость. Политзаказ - он такой, его судом не прошибешь", - сказал, в частности, перед заседанием корреспонденту "Кавказского узла" студент Олег.

22 марта в Верховном суде России прошло заседание по ходатайству "Международного Мемориала"*, попросившего о приостановке ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. Отсрочка ликвидации организации до решения ЕСПЧ является обязанностью российского суда, заявила на заседании защита, однако Верховный суд не удовлетворил просьбу о приостановке ликвидации "Международного Мемориала"*.

"Правозащитный центр мешает власти лишь тем, что независим. Правозащитный центр ведёт деятельность, которая не подконтрольна ни силовикам, ни администрации президента. Любая активность, если она не идёт от государства, должна быть [по мнению властей] прекращена. Это как с футбольными фанатами - вроде бы и не оппозиция, а все равно нужен контроль. А вдруг перерастёт в мощное движение, которое начнёт мешать?" - сыронизировала студентка Ирина.

"Сегодняшний суд - лишь формальность. Все мы понимаем исход. Но быть тут очень важно - это дань уважения Правозащитному центру, его делам, сотрудникам", - заявил пенсионер Вадим Сергеевич.

На заседании присутствует как российская, так и зарубежная пресса, ведётся фото- и видеосъёмка. В зал допущены зрители, среди которых глава библиотеки "Международного Мемориала"* Борис Беленкин и член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов.

На входе в суд корреспондент "Кавказского узла" поинтересовался у председателя Совета Правозащитного центра Александра Черкасова, какого исхода тот ожидает. "Ожидания самые «лучшие». Если же серьезно, то позиция ПЦ изложена на сайте центра", - ответил Черкасов.

На сайте Правозащитного центра сегодня опубликовано заявление членов Совета Правозащитного центра "Мемориал"*, озаглавленное "О нашей ликвидации". "Сегодня, 5 апреля 2022 года, Правозащитный центр «Мемориал» будет ликвидирован. В этом нет никаких сомнений, поскольку в России уничтожен сам институт правосудия. Суды превращены в инструмент расправы с людьми и общественными объединениями, неугодными властям разных уровней", - говорится в нем.

"Вопреки всему мы уверены, что движение за права людей подавить не удастся. В конце концов, русское освободительное движение насчитывает не одну сотню лет, и оно продолжится несмотря на любые препоны. Раньше или позднее Россия будет свободной", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, иск о ликвидации правозащитного центра подала прокуратура Москвы, указав, что "Мемориал"* оправдывает экстремизм и терроризм. 29 декабря 2021 года прокурор в суде обвинил Правозащитный центр "Мемориал"* в участии в протестных движениях, а списки политзаключенных назвал дезинформированием граждан, после чего потребовал ликвидировать организацию. Прокуратура показала истинный характер претензий к "Мемориалу"*, заявил тогда Александр Черкасов.

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Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.