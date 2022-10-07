ЕСПЧ признал нарушения прав шести азербайджанских оппозиционеров

07 октября 2022, 00:05

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Европейский суд по правам человека счел нарушением права на свободу собраний отказ властей Баку согласовать место проведения трех мирных акций в 2012 году и постановил выплатить шести заявителям компенсацию на сумму 18 тысяч евро. За прошедшие десять лет ситуация со свободой собраний в стране только ухудшилась, власти вовсе отказывают в согласовании протестных акций, указали представители оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", в апреле, мае и октябре 2012 года представители Гражданского движения за демократию "Общественная палата" (ГДДОП) трижды подавали уведомление в мэрию о проведении шествий и акций. однако власти разрешали проведение акций лишь на отдаленной окраине города во дворе автошколы. ГДДОП расценило это как нарушение свободы собраний.

ЕСПЧ 6 октября объявил решение по делу "Мустафа Гаджилы и другие против Азербайджана". В нем объединены три дела. В рамках одного из них заявления подали Мустафа Гаджилы (Гаджибейли), Гусейн Меликов и Рафиг Дашдамиров, второго - Тофиг Ягублу и Рафиг Манафлы, в третьем деле фигурирует заявление от Гюльаги Асланлы.

Заявители в 2012 году трижды обращались в администрацию Баку с уведомлением о намерении провести мирные акции с требованием политических реформ, проведения новых парламентских выборов от имени оппозиционного объединения Гражданское движение за демократию "Общественная палата" (ГДДОП). Однако городские власти отсылали их на стадион автошколы на отдаленной окраине столицы – местечке "20-й участок". В одном случае оппозиция приняла предложение властей. Оппозиционеры усмотрели в действиях властей нарушение закона и обращались в местные суды, которые отклоняли их жалобы. Исчерпав возможности обжалования внутри Азербайджана, активисты обратились в ЕСПЧ, говорится в решении суда.

Страсбургский суд, расследовав дело, установил, что отказы в проведении митингов в предлагаемых заявителями местах представляли собой "произвольное вмешательство" в свободы организаторов акции. При этом предложение властями альтернативного места "не было достаточно оправданным". ЕСПЧ признал нарушение прав заявителей на свободу собраний и объединений (статья 11 Европейской конвенции о правах человека) и постановил выплатить по каждому из трех дел 4500 евро компенсации за моральный ущерб и еще 4500 евро в совокупности по всем делам на возмещение судебных затрат, общая сумма выплат составила 18 000 евро, следует из решения, размещенного на сайте суда.

Значимость этого решения в том, что впервые ЕСПЧ признал нарушение прав граждан Азербайджана на свободу собраний именно в связи с отказом на согласование мирной акции, заявил глава Группы права медиа, проводящей мониторинги решений ЕСПЧ по Азербайджану Халид Агалиев. "Раньше были решения ЕСПЧ о нарушении статьи 11 Европейской конвенции, но они касались арестов и задержаний за участие в протестных акциях. Сейчас же признан неправомерным сам отказ в согласовании акции в предложенном гражданами месте. Такая практика распространена. И решение ЕСПЧ диктует необходимость исправления этой практики", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация с согласованием протестных акций в Азербайджане сейчас стала еще хуже, чем 10 лет назад, подчеркнул один из заявителей, глава пресс-службы партии "Мусават" Мустафа Гаджибейли. "Городские власти вовсе отказываются согласовывать акции, считая их "нецелесообразными", исходя из своих субъективных умозаключений. При этом полиция пресекает даже небольшой пикет", - сказал Гаджибейли корреспонденту "Кавказского узла".

В Азербайджане нет свободы собраний, сказал другой заявитель, член координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу. "Власти в нарушение этой свободы каждый раз прибегают к "новациям". Последний пример тому - акция 30 сентября против нового закона о политических партиях. Они (силовики) с утра задержали всех организаторов и потенциально активных участников, а к началу акции в условленное время хватали всех, кто появлялся на месте митинга", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября полиция пресекла акцию протеста в Баку против проекта нового закона о политических партиях. До и во время акции были задержаны около 60 человек. Тем не менее, в МВД заявили, что задержанных на акции не было, участники несогласованной акции были "удалены с территории".

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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