01 октября 2022, 16:15

Уроженец Ставрополья погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Александр Сабынин погиб на Украине, сообщила администрация Андроповского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 75 уроженцев Ставрополья. 

"Кавказский узел" писал, что мэр Георгиевска назвал имена 11 погибших на Украине, таким образом общее число ставропольцев, которые погиби в ходе военной операции достигло 74

Александр Сабынин погиб на Украине, в память о нем открыта мемориальная доска в школе №10 села Крымгиреевского, где учился Александр, сообщила администрация Андроповского района 30 сентября в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 75 уроженцев Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Ефрейтор из Астраханской области погиб на Украине", "Власти подтвердили гибель на Украине контрактника из Дагестана", "Власти Баксанского района сообщили о гибели земляка на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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