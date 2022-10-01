Уроженец Ставрополья погиб на Украине

01 октября 2022, 16:15

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Александр Сабынин погиб на Украине, сообщила администрация Андроповского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 75 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что мэр Георгиевска назвал имена 11 погибших на Украине, таким образом общее число ставропольцев, которые погиби в ходе военной операции достигло 74.

Александр Сабынин погиб на Украине, в память о нем открыта мемориальная доска в школе №10 села Крымгиреевского, где учился Александр, сообщила администрация Андроповского района 30 сентября в своем Telegram-канале.