Владимир Тюменцев. Фото https://arbuztoday.ru/astraxanskaya-oblast-poteryala-eshhe-odnogo-bojca-na-ukraine/

22 сентября 2022, 15:47

Ефрейтор из Астраханской области погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Владимир Тюменцев погиб на Украине, сообщила администрация Икрянинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 43 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Дамир Исенгалиев из Икрянинского района и Арсен Мухамбетов из Ахтубинского района погибли на Украине. Таким образом, власти подтвердили гибель на Украине 42 уроженцев Астраханской области.

Ефрейтора контрактной службы Владимир Тюменцев погиб на Украине, он похоронен в поселке Красные Баррикады, сообщила администрация Икрянинского района.
Владимиру было 29 лет. После окончания срочной службы он девять лет служил по контракту в рядах Вооруженных сил. Владимир Тюменцев посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 20 сентября.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 43 астраханцев. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти подтвердили гибель на Украине контрактника из Дагестана", "Военный из Ингушетии погиб на Украине", "Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 сентября 2022, 15:08

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