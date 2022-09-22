Ефрейтор из Астраханской области погиб на Украине

22 сентября 2022, 15:47

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Владимир Тюменцев погиб на Украине, сообщила администрация Икрянинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 43 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Дамир Исенгалиев из Икрянинского района и Арсен Мухамбетов из Ахтубинского района погибли на Украине. Таким образом, власти подтвердили гибель на Украине 42 уроженцев Астраханской области.

Ефрейтора контрактной службы Владимир Тюменцев погиб на Украине, он похоронен в поселке Красные Баррикады, сообщила администрация Икрянинского района.

Владимиру было 29 лет. После окончания срочной службы он девять лет служил по контракту в рядах Вооруженных сил. Владимир Тюменцев посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 20 сентября.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 43 астраханцев. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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