В Камызяке попрощались с погибшим на Украине артиллеристом

07 сентября 2022, 02:40

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Капитан Алексей Литвинов погиб на Украине 30 августа. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине как минимум 38 военных из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", в Астраханской области прошли похороны погибшего на Украине сержанта Аскара Шамбузова, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 37 уроженцев региона.

На Украине погиб уроженец Камызяка Алексей Литвинов. Он принимал участие в специальной военной операции, сообщило 6 сентября издание «Маяк дельты».

30 августа в городе Новая Каховка Херсонской области в бою погиб уроженец Камызяка Алексей Владимирович Литвинов. Гвардии капитан проходил военную службу в войсковой части 73966 (Московская область) в должности командира гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, имел звание капитана.

В прошедшем 6 сентября в районном Доме культуры прощании с погибшим командиром гаубичной самоходно-артиллерийской батареи Литвиновым приняли участие глава Камызякского района Михаил Черкасов и начальник управления по взаимодействию с воинскими частями и правоохранительными органами администрации губернатора Астраханской области Сергей Яцков. Похоронили Алексея Литвинова на городском кладбище Камызяка, информирует издание "Арбуз".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 38 астраханцев. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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