Власти Астраханской области вновь сообщили о погибшем на Украине

30 августа 2022, 13:20

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В Астраханской области прошли похороны погибшего на Украине сержанта Аскара Шамбузова, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 37 уроженцев региона.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в Астрахани была открыта мемориальная доска в честь спецназовца Алексея Калмыкова, погибшего в Мариуполе, сообщило правительство региона. Калмыков стал как минимум 36 уроженцем Астраханской области, чью смерть официально подтвердили власти региона.

Житель села Ватажного Красноярского района, старший сержант танковых войск Аскар Шамбузов погиб в ходе специальной операции на территории Украины, сообщил глава района Руслан Бисенов на своей странице во "ВКонтакте" 29 августа. Шамбузову было 47 лет, "дома у него остались мама, жена и трое детишек", написал чиновник.

Погибший уроженец района являлся ветераном боевых действий, за участие "в спецоперациях на Украине" был награжден двумя орденами Мужества, отметил Бисенов.

С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там по меньшей мере 600 жителей южных регионов России, в том числе 405 уроженцев Северного Кавказа и 195 жителей Южного федерального округа. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане, власти сообщили о гибели как минимум 196 уроженцев республики. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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