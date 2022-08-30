Аскар Шамбузов. Фото https://arbuztoday.ru/pod-astraxanyu-provodili-v-poslednij-put-pogibshego-tankista/

30 августа 2022, 13:20

Власти Астраханской области вновь сообщили о погибшем на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Астраханской области прошли похороны погибшего на Украине сержанта Аскара Шамбузова, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 37 уроженцев региона. 

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в Астрахани была открыта мемориальная доска в честь спецназовца Алексея Калмыкова, погибшего в Мариуполе, сообщило правительство региона. Калмыков стал как минимум 36 уроженцем Астраханской области, чью смерть официально подтвердили власти региона. 

Житель села Ватажного Красноярского района, старший сержант танковых войск Аскар Шамбузов погиб в ходе специальной операции на территории Украины, сообщил глава района Руслан Бисенов на своей странице во "ВКонтакте" 29 августа. Шамбузову было 47 лет, "дома у него остались мама, жена и трое детишек", написал чиновник.

Погибший уроженец района являлся ветераном боевых действий, за участие "в спецоперациях на Украине" был награжден двумя орденами Мужества, отметил Бисенов. 

С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там по меньшей мере 600 жителей южных регионов России, в том числе 405 уроженцев Северного Кавказа и 195 жителей Южного федерального округа. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане, власти сообщили о гибели как минимум 196 уроженцев республики. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Уроженец Дагестана погиб на Украине", "Кадыров рапортовал об отправке новой группы бойцов на Украину", "Власти Новокубанского района сообщили о гибели земляка на Украине". 

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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