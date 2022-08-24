Власти Астраханской области сообщили о гибели земляка на Украине

24 августа 2022, 01:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мемориальная доска в честь спецназовца Алексея Калмыкова, погибшего в Мариуполе, открыта в Астрахани, сообщило правительство региона. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 36 уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 35 уроженцев Астраханской области.

С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там по меньшей мере 600 жителей южных регионов России, в том числе 405 уроженцев Северного Кавказа и 195 жителей Южного федерального округа. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане, власти сообщили о гибели как минимум 196 уроженцев республики. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

В Астрахани открыли первую мемориальную доску участнику спецоперации на Украине, сообщил 23 августа со ссылкой на пресс-службу правительства Астраханской области ТАСС.

Имя спецназовца Алексея Калмыкова увековечили на фасаде Астраханского регионального отделения ДОСААФ, отмечается в сообщении.

Калмыков был удостоен звания Героя России посмертно. Указ об этом президент России Владимир Путин подписал 5 июля 2022 года, а 13 июля в Военно-воздушной академии им.профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина в Воронеже звезду героя вручили родителям Калмыкова. Он стал первым участником спецоперации из Астраханской области, удостоенным высокой государственной награды, отметили в правительстве.

34-летний заместитель командира отряда спецназа Минобороны России майор Калмыков принимал участие в боях на Украине с начала спецоперации. Звание Героя России ему присвоено за подвиг в Мариуполе. Калмыков был ранен и контужен, он спас радиста, закрыв его собой, сообщили власти.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 36 уроженцев Астраханской области.

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