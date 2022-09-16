Два астраханца погибли на Украине

16 сентября 2022, 17:16

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Дамир Исенгалиев из Икрянинского района и Арсен Мухамбетов из Ахтубинского района погибли на Украине, сообщили районные администрации. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 42 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Равиль Шарипов и Рият Нуралиев из Володарского района погибли на Украине. Таким образом с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 40 уроженцев Астраханской области.

Дамир Исенгалиев из села Седлистое погиб на Украине, он служил в звании рядового, сообщила администрация Икрянинского района в своем Telegram-канале.

В селе Сокрутовка 11 сентября похоронен Арсен Мухамбетов.Он закончил астраханский базовый медицинский колледж. В октябре 2020 года заключил контракт с Министерством обороны. Во время специальной военной операции на Украине героически погиб при исполнении служебного долга, сообщила администрация Ахтубинского района 14 сентября в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 42 астраханцев. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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