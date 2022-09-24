Мэр Георгиевска сообщил о гибели 11 земляков на Украине

24 сентября 2022, 17:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Имена еще 11 погибших на Украине жителей Георгиевска назвал сегодня мэр города. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 74 ставропольцев.

"Кавказский узел" писал, что лейтенант Иван Головач стал 63-м уроженцем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На улицах Георгиевска появились портреты жителей города, погибших в ходе военной операции на Украине, сообщил глава Георгиевского городского круга Андрей Зайцев в своем Telegram-канале. В частности, он опубликовал портреты Александра Гладкова, Армена Маркосяна, Данилы Труфанова, Валерия Жемердиева, Сергея Егорова, Кирилла Евстафьева, Владимира Солнышкина, Владислава Кузватова, Александра Сизова, Максима Середы и Сергея Тысячного. На плакатах не приводятся даты их гибели, однако на всех размещен "неофициальный символ" военной операции на Украине - буква Z.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 74 уроженцев Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.