Уроженец Ставрополья погиб на Украине

23 сентября 2022, 16:05

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Лейтенант Иван Головач погиб на Украине, сообщил глава Новоалександровского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 63 уроженцев Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что десантник Игорь Бережной стал 62-м уроженцем Ставропольского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

22 июня на Украине погиб лейтенант Иван Головач. В гимназии № 1 Новоалександровска установлена мемориальная доска в его память, сообщил глава Новоалександровского городского округа Сергей Сагалаев.

Головач после школы вместе с братом поступил в общевойсковое военное училище в Москве, закончив которое, приступил к службе в Буйнакске. Погибшему было 23 года, говорится в сообщении в Telegram-канале главы округа от 22 сентября.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 63 уроженцев Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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