Игорь Бережной. Скриншот фотографии из Telegram-канала Сергея Воронкова, https://t.me/sovetskii_ray/1704

17 сентября 2022, 15:15

Офицер из Ставропольского края погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Десантник Игорь Бережной погиб на Украине, сообщил глава Советского городского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 62 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Василий Дубина стал 61-м уроженцем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Правокумское Игорь Бережной погиб на Украине, сообщил глава Советского городского округа Сергей Воронков. 

Бережному было 25 лет. Он рано остался без родителей, его воспитывала тетя. В 2010 году Игорь поступил в Екатеринбургское суворовское училище, затем - в Рязанское высшее военно-десантное училище. После его окончания был направлен на службу в звании офицера в одну из воинских частей Улан-Удэ. На военную операцию на Украине Игорь Бережной был отправлен в составе воздушно-десантной штурмовой бригады, говорится в сообщении в Telegram-канале Воронкова от 15 сентября. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 62 уроженцев Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Власти Сарпинского района сообщили о гибели офицера на Украине", "Красносулинец погиб на Украине", "Мэр Махачкалы сообщил о гибели майора на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 сентября 2022, 14:50

17 сентября 2022, 14:22

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