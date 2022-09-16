Власти сообщили о гибели ставропольца на Украине

16 сентября 2022, 13:33

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Василий Дубина погиб на Украине, сообщил глава Арзгирского муниципального округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 61 уроженца Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября стало известно о гибели четырех уроженцев Ставрополья, таким образом общее число погибших на Украине выросло до 60.

Уроженец села Арзгир Василий Дубина погиб на Украине, сообщил глава Арзгирского муниципального округа Алексей Палагута. После школы он пошел на службу в армии, затем 12 лет служил в полиции, после начала военной операции отправился на Украину. Василию Дубине было 33 года, у него остались жена и дочь, говорится в сообщении в Telegram-канале Палагуты от 15 сентября.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 61 уроженца Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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