Василий Дубина Фото: Алексей Палагута телеграм канал

16 сентября 2022, 13:33

Власти сообщили о гибели ставропольца на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Василий Дубина погиб на Украине, сообщил глава Арзгирского муниципального округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 61 уроженца Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября стало известно о гибели четырех уроженцев Ставрополья, таким образом общее число погибших на Украине выросло до 60.

Уроженец села Арзгир Василий Дубина погиб на Украине, сообщил глава Арзгирского муниципального округа Алексей Палагута. После школы он пошел на службу в армии, затем 12 лет служил в полиции, после начала военной операции отправился на Украину.  Василию Дубине было 33 года, у него остались жена и дочь, говорится в сообщении в Telegram-канале Палагуты от 15 сентября.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 61 уроженца Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Власти Сарпинского района сообщили о гибели офицера на Украине", "Красносулинец погиб на Украине", "Мэр Махачкалы сообщил о гибели майора на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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