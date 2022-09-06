Мемориальная доска в честь капитана Ивана Брылина. Кадр видео ГТРК "Ставрополье" https://stavropolye.tv/news/171681

06 сентября 2022, 08:02

Четыре уроженца Ставрополья погибли на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Иван Брылин, Алексей Яхонтов, Сергей Вербах и Виктор Ларионов погибли на Украине, в их честь открыты мемориальные доски. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 60 уроженцев Ставрополья.

 "Кавказский узел" писал, что Данил Тараканов стал 55-м уроженцем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В Кочубеевском округе Ставропольского края установили мемориальные доски  в память о погибших участниках спецоперации.

Имена появились на зданиях школ, где учились погибшие. Так в селе Казьминское установлены доски в память об  Иване Брылине и Алексее Яхонтове. Мемориальная доска появилась на стенах первой школы села Кочубеевское. Там учился десантник Сергей Вербах, сообщила 5 сентября государственная телекомпания "Ставрополье".

Администрация Советского района в своем Telegram-канале сообщила об установке мемориальной доски в селе Нины в память о погибшем на Украине Викторе Ларионове.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 60 уроженцев Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Мемориальная доска открыта в память о погибшем на Украине жителе Кубани", "Военнослужащий из Дербентского района погиб на Украине", "Глава Ингушетии назвал девять новых имен погибших на Украине". 

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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