Власти подтвердили гибель на Украине как минимум 200 жителей Дагестана

25 августа 2022, 16:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чиновники разных уровней к сегодняшнему дню сообщили о гибели на Украине 200 уроженцев Дагестана, такое же число погибших насчитывается в Южном федеральном округе, следует из статистики, которую "Кавказский узел" ведет на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Как писал "Кавказский узел", первым из представителей властей сообщил о гибели на Украине военного - офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова - глава Дагестана Сергей Меликов, это произошло 26 февраля. Минобороны России 2 марта сообщило, что в военной операции погибли 498 российских бойцов, еще 1597 получили ранения. 25 марта министерство заявило о гибели 1351 человека и ранении еще 3825. С этого времени Минобороны не озвучивало данных о числе погибших, но о гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов. К 19 июля число погибших на Украине, о которых информировали представители властей регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, достигло 600, среди них насчитывалось 196 уроженцев Дагестана.

К сегодняшнему дню власти регионов и муниципалитетов СКФО и ЮФО сообщили о гибели на Украине по меньшей мере 609 земляков. В том числе официально подтверждена гибель на Украине не менее 409 жителей Северо-Кавказского федерального округа, из них 200 уроженцев Дагестана.

Представители властей разных уровней также информировали о гибели 85 уроженцев Северной Осетии, 53 бойцов из Ставропольского края, 31 уроженца Кабардино-Балкарии, 22 жителей Чечни, 13 уроженцев Ингушетии и пяти жителей Карачаево-Черкесии.

Власти регионов и муниципалитетов Южного федерального округа с начала военной операции сообщили о гибели не менее 200 человек. Так, представители властей в Волгоградской области подтвердили гибель 76 уроженцев региона, в Краснодарском крае - 41, в Астраханской области - 36 - в Ростовской области - 34. Кроме того, официально подтверждена гибель в спецоперации семи уроженцев Калмыкии и шести бойцов из Адыгеи.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников - из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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